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19:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Disney выследит смеющихся и охающих зрителей в кинотеатрах

Disney разработала специальный софт для анализа базовых эмоций посетителей кинотеатров на основе алгоритмов машинного обучения.

Источник: AP 2017

Компания планирует использовать четыре специальные камеры с датчиками углов поворота, а также встроенной функцией распознавания лиц и эмоций. Они будут фиксировать поведение зрителей в течение нескольких минут после начала сеанса, после чего определять, испытывают ли они те чувства, которые должны по логике сюжета фильма. Алгоритмы смогут распознавать улыбку, смех, вздохи и даже печальное выражение лица.

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Проект уже был опробован на трех тысячах зрителей в 150 кинозалах во время проката девяти картин Disney, в том числе «Звездные войны: Пробуждение силы» и «Зверополис». Всего камеры уловили более 16 миллионов эмоций.

В марте 2017 года российская компания NtechLab стала победителем первого в мире чемпионата по распознаванию эмоций, организованного Университетом штата Огайо. Отечественный алгоритм оказался точнее, чем у конкурентов из Университета Джонса Хопкинса.

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