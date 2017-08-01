Disney выследит смеющихся и охающих зрителей в кинотеатрах
Disney разработала специальный софт для анализа базовых эмоций посетителей кинотеатров на основе алгоритмов машинного обучения.
Disney разработала специальный софт для анализа базовых эмоций посетителей кинотеатров на основе алгоритмов машинного обучения.
Компания планирует использовать четыре специальные камеры с датчиками углов поворота, а также встроенной функцией распознавания лиц и эмоций. Они будут фиксировать поведение зрителей в течение нескольких минут после начала сеанса, после чего определять, испытывают ли они те чувства, которые должны по логике сюжета фильма. Алгоритмы смогут распознавать улыбку, смех, вздохи и даже печальное выражение лица.
Проект уже был опробован на трех тысячах зрителей в 150 кинозалах во время проката девяти картин Disney, в том числе «Звездные войны: Пробуждение силы» и «Зверополис». Всего камеры уловили более 16 миллионов эмоций.
В марте 2017 года российская компания NtechLab стала победителем первого в мире чемпионата по распознаванию эмоций, организованного Университетом штата Огайо. Отечественный алгоритм оказался точнее, чем у конкурентов из Университета Джонса Хопкинса.