Disney выследит смеющихся и охающих зрителей в кинотеатрах

Компания планирует использовать четыре специальные камеры с датчиками углов поворота, а также встроенной функцией распознавания лиц и эмоций. Они будут фиксировать поведение зрителей в течение нескольких минут после начала сеанса, после чего определять, испытывают ли они те чувства, которые должны по логике сюжета фильма. Алгоритмы смогут распознавать улыбку, смех, вздохи и даже печальное выражение лица.