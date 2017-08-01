Больше 8 тыс. омских школьников нашли работу на лето

8 436 школьников за время летних каникул нашли временную работу. Несовершеннолетние работают при школах на летних площадках, помогают в благоустройстве территории микрорайонов, трудятся в сфере торговли и общественного питания, принимают участие в сельскохозяйственных работах, сообщает главное управление государственной службы занятости населения Омской области.

«Приоритетным правом при направлении на мероприятия временной занятости пользуются несовершеннолетние, состоящих на ведомственных учетах, из семей многодетных, одиноких и безработных родителей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За два летних месяца областная служба занятости трудоустроила свыше 3 000 таких ребят», — комментирует главный специалист отдела профриентации и профессионального обучения безработных граждан главного управления Ольга Базюк.