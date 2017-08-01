Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая железная дорога: РФ лишает Киев последних аргументов - СМИ
В «чистых» губках для посуды живет больше микробов
Ответ России на санкции США грозит увольнением сотням россиян
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
17-летняя школьница стала самой красивой девушкой США (фото)
Как высылка дипломатов США скажется на россиянахКак уменьшение персонала посольства США отразится на выдаче виз российским гражданам
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала»
Умерла Жанна Моро
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
"Я подарила молодым свадьбу": Орбакайте о сыне
СМИ: Леру Кудрявцеву без макияжа не узнали в Сети
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Пресняков и его жена хотят навсегда уехать из России
СМИ: в Совфеде новые санкции по РФ назвали объявлением войны
Глава Финляндии одёрнул прессу из-за темы о США
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
15:59 (мск), источник: АиФ Омск

Больше 8 тыс. омских школьников нашли работу на лето

Несовершеннолетние работают при школах, на летних площадках и в сфере благоустройства.

8 436 школьников за время летних каникул нашли временную работу. Несовершеннолетние работают при школах на летних площадках, помогают в благоустройстве территории микрорайонов, трудятся в сфере торговли и общественного питания, принимают участие в сельскохозяйственных работах, сообщает главное управление государственной службы занятости населения Омской области.

«Приоритетным правом при направлении на мероприятия временной занятости пользуются несовершеннолетние, состоящих на ведомственных учетах, из семей многодетных, одиноких и безработных родителей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За два летних месяца областная служба занятости трудоустроила свыше 3 000 таких ребят», — комментирует главный специалист отдела профриентации и профессионального обучения безработных граждан главного управления Ольга Базюк.

Помимо непосредственного выполнения рабочих обязанностей школьники участвуют в экскурсиях на предприятия омской области, встречаются с успешными представителями профессий, а также мероприятиях по профориентации.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Соль – белая смерть, майонез - главный враг. Врач о пищевых страшилках
Четверо членов «банды ГТА» убиты в перестрелке в Мособлсуде
Путин подписал закон об оплате общедомовых коммунальных услуг
Табачные компании предложили ввести минимальную цену на сигареты
Все машины посольства США покинули дачу в Серебряном Бору
Пенс анонсировал скорое подписание Трампом санкций против России
В Сирии сообщили о гибели 60 человек при ударе ВВС коалиции США
Зимбабвийские разведчики объяснили неудачу в сибирском лесу
Спорт
Манчини озадачен. «Спартак» заставил задуматься тренера «Зенита» «Спартак» не просто победил «Краснодар» в центральном матче третьего тура премьер-лиги, но и заставил задуматься главного тренера «Зенита», смотревшего за игрой с трибуны
Авто
Воры украли крупную партию «айфонов» из едущего грузовика (видео) Способ совершения преступления оказался настолько необычным, что поначалу поставил полицейских в тупик
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
61-летняя Наталья Андрейченко снова сыграет Мэри Поппинс Актриса рассказала о современном продолжении советского фильма
Недвижимость
Льготы по оплате электроэнергии сократят
В России упразднили понятие «дача»
С бесплатным гектаром дадут комплект для сборки дома
Ипотека в Петербурге идет на рекорд
Леди
Что носить в жару, если вы ненавидите открытую одежду: 5 идей Если вы не любите открытую одежду и большую часть дня прячетесь в тени, рассказываем, как одеваться в жаркие дни в мегаполисе с комфортом для себя.
Дети
Стефания Маликова поступила в престижный вуз Дочь Дмитрия Маликова дала полезный совет будущим выпускникам.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь