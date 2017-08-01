Больше 8 тыс. омских школьников нашли работу на лето
Несовершеннолетние работают при школах, на летних площадках и в сфере благоустройства.
Несовершеннолетние работают при школах, на летних площадках и в сфере благоустройства.
8 436 школьников за время летних каникул нашли временную работу. Несовершеннолетние работают при школах на летних площадках, помогают в благоустройстве территории микрорайонов, трудятся в сфере торговли и общественного питания, принимают участие в сельскохозяйственных работах, сообщает главное управление государственной службы занятости населения Омской области.
«Приоритетным правом при направлении на мероприятия временной занятости пользуются несовершеннолетние, состоящих на ведомственных учетах, из семей многодетных, одиноких и безработных родителей,
Помимо непосредственного выполнения рабочих обязанностей школьники участвуют в экскурсиях на предприятия омской области, встречаются с успешными представителями профессий, а также мероприятиях по профориентации.