Керченская паромная переправа встретила 3-миллионного пассажира
Юбилейным путешественником стал жительница Перми Екатерина Анциферова.
Юбилейным путешественником стал жительница Перми Екатерина Анциферова.
На Керченской паромной переправе 1 августа встретили 3-миллионного пассажира. Екатерина Анциферова, которой посчастливилось удостоиться такого почетного звания, возвращается в родную Пермь после отдыха в Евпатории.
Из порта «Крым» Екатерина и ее сыновья 8-летний Максим, 5-летний Денис в сопровождении бабушки и дедушки отправились в порт «Кавказ» на пароме «Протопорос — IV».
На капитанском мостике юбилейную пассажирку из Перми со знаменательным событием поздравил капитан парома.
Примечательно, что торжественная встреча 3-миллионного пассажира Керченской паромной переправы в 2016 году тоже пришлась на 1 августа.
КСТАТИ.
В пик сезона — во второй половине июля и августе — за сутки Керченская паромная переправа перевозит в среднем около 50 000 человек и 11 000 автомобилей.