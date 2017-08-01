Керченская паромная переправа встретила 3-миллионного пассажира

На Керченской паромной переправе 1 августа встретили 3-миллионного пассажира. Екатерина Анциферова, которой посчастливилось удостоиться такого почетного звания, возвращается в родную Пермь после отдыха в Евпатории.

Из порта «Крым» Екатерина и ее сыновья 8-летний Максим, 5-летний Денис в сопровождении бабушки и дедушки отправились в порт «Кавказ» на пароме «Протопорос — IV».

На капитанском мостике юбилейную пассажирку из Перми со знаменательным событием поздравил капитан парома.

Примечательно, что торжественная встреча 3-миллионного пассажира Керченской паромной переправы в 2016 году тоже пришлась на 1 августа.

КСТАТИ.