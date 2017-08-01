В Самаре сотрудники ГИБДД проверили межрегиональные рейсы
На центральном автовокзале прошел рейд по соблюдению правил пассажирских перевозок.
На центральном автовокзале прошел рейд по соблюдению правил пассажирских перевозок.
Особое внимание инспекторов ГИБДД приковано к техническому состоянию транспортного средства, режиму труда и отдыха водителей, и наличию необходимой документации. Так, на полчаса сотрудники госавтоинспекции задержали рейс
«В этом случае видно, что водитель не нажимал кнопки на тахографе. По отчету за сутки видно, сколько времени тахограф находился в режиме работы. Вождение занимало 5 минут, другая работа-6 часов 10 минут,
Инспекторы ГИБДД передадут информацию казанскому перевозчику. Он должны выяснить, почему водитель не переключал тахограф в режим отдыха.
Кроме того, за 2 недели сотрудники ГИБДД выявили 42 перевозчика за использование просроченной, чужой или отсутствие маршрутной карты. За это нарушение предусмотрен штраф 20 тысяч рублей, за повторное-75 тысяч рублей.
Карты маршрута выдает министерство транспорта перевозчику, который выигрывает торги. У фирмы может быть 30 автобусов вместо положенных 50. И тогда он привлекает другие юридические лица. И установить в случае ЧП кто именно работает на этом рейсе достаточно сложно, — рассказал заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по Самаре Владимир Прибылов.
Отметим, что аналогичные рейды прошли по всей Самарской области. Так, в Ставропольском районе сотрудники ГИБДД остановили автобус следующий из Москвы в Казахстан. Водитель выключил тахограф, и ему пришлось под взорами полицейских отдыхать 1 час 20 минут. Во время рейда инспекторы ГИБДД остановили 111 пассажирских автобусов. За отсутствие карты маршрута составили 15 протоколов, и 4 протокола за отсутствие лицензии на пассажирские перевозки.