В Самаре сотрудники ГИБДД проверили межрегиональные рейсы

Источник: Аргументы и факты

Особое внимание инспекторов ГИБДД приковано к техническому состоянию транспортного средства, режиму труда и отдыха водителей, и наличию необходимой документации. Так, на полчаса сотрудники госавтоинспекции задержали рейс Самара-Казань. Поводом послужили показания тахографа. С помощью этого прибора, который должен быть установлен во всех междугородних автобусах, инспекторы выяснили, что водитель не отдыхал после предыдущего рейса из Казани в Самару.

«В этом случае видно, что водитель не нажимал кнопки на тахографе. По отчету за сутки видно, сколько времени тахограф находился в режиме работы. Вождение занимало 5 минут, другая работа-6 часов 10 минут, отдыха-ноль. Что явно не соответствует действительно. Если судить по этой записи, человек работал 6 часов и не отдыхал. Это является нарушением. Чтобы такого не случилось, нужно следить за режимом труда и отдыха на тахографе, режимы переключать», — пояснил специалист по тахографам Павел Алипанов.

Инспекторы ГИБДД передадут информацию казанскому перевозчику. Он должны выяснить, почему водитель не переключал тахограф в режим отдыха.

Всего с начала года правоохранители выявили 121 факт нарушения режима труда и отдыха водителями. За это должностные лица оштрафованы на пять тысяч рублей.

Кроме того, за 2 недели сотрудники ГИБДД выявили 42 перевозчика за использование просроченной, чужой или отсутствие маршрутной карты. За это нарушение предусмотрен штраф 20 тысяч рублей, за повторное-75 тысяч рублей.

Карты маршрута выдает министерство транспорта перевозчику, который выигрывает торги. У фирмы может быть 30 автобусов вместо положенных 50. И тогда он привлекает другие юридические лица. И установить в случае ЧП кто именно работает на этом рейсе достаточно сложно, — рассказал заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по Самаре Владимир Прибылов.