Прокуратура и Ростехнадзор проверят ТЦ «Аэрохолл», где на эскалаторе пострадала девочка

Как пояснил Юрий Сергеев, пострадавшая девочка первоначально была доставлена из ТЦ «Аэрохол» в тольяттинскую городскую больницу № 4 в Комсомольском районе, так как она расположена ближе других медучреждений к месту происшествия. В связи с этим материал проверки по этому факту был зарегистрирован в отделе полиции Комсомольского района Тольятти. Но поскольку происшествие произошло в ТЦ «Аэрохол», который находится в Центральном районе, материал проверки будет передан в отдел полиции этого района.