Прокуратура и Ростехнадзор проверят ТЦ «Аэрохолл», где на эскалаторе пострадала девочка

Как пояснил Юрий Сергеев, пострадавшая девочка первоначально была доставлена из ТЦ «Аэрохол» в тольяттинскую городскую больницу № 4 в Комсомольском районе, так как она расположена ближе других медучреждений к месту происшествия. В связи с этим материал проверки по этому факту был зарегистрирован в отделе полиции Комсомольского района Тольятти. Но поскольку происшествие произошло в ТЦ «Аэрохол», который находится в Центральном районе, материал проверки будет передан в отдел полиции этого района.
«Для проведения комплексной прокурорской проверки в ТЦ “Аэрохол” будут привлечены специалисты Ростехнадзора, которые оценят соблюдение норм законодательства по технической безопасности и эксплуатации технического объекта (эскалатора) в ТЦ “Аэрохол”, где пострадал ребенок, — сообщил Юрий Сергеев. — По окончании проверки будут приняты соответствующие процессуальные решения».