Сезон охоты на медведей открылся в Нижегородской области с 1 августа

По данным регионального комитета госохотнадзора, сезон продлится до 30 ноября 2017 года.

Если охота ведется без разрешительных документов, нарушитель будет лишен права охоты на срок от одного до трех лет. За незаконную добычу медведя предусмотрены уголовная ответственность в соответствии со ст. 258 УК РФ и выплата возмещения вреда, причиненного объектам животного мира (за добычу самца — 90 тыс. рублей, самки — 150 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что численность медведей в регионе остается на стабильном уровне на протяжении последнего десятилетия.