Синоптики прогнозируют град в 6 областях РК

Неустойчивая погода в нескольких областях страны вызвана прохождением фронтальных разделов. Град и шквальный ветер ожидаются в Костанайской, Актюбинской, Кызылординской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях. Ветер усилится до 15−20, а порывы местами будут достигать 25 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области при этом ночью и утром возможен туман.