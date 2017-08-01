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15:56 (мск), источник: 365info.kz

Синоптики прогнозируют град в 6 областях РК

Неустойчивую погоду, дожди с грозами и шквальный ветер прогнозирует Казгидромет на 2 августа.

Источник: 365info.kz

Неустойчивая погода в нескольких областях страны вызвана прохождением фронтальных разделов. Град и шквальный ветер ожидаются в Костанайской, Актюбинской, Кызылординской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях. Ветер усилится до 15−20, а порывы местами будут достигать 25 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области при этом ночью и утром возможен туман.

В то же время в Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, Карагандинской и Южно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях прогнозируется усиление ветра, но без осадков.

В ЗКО будут пыльные бури. Днем в Атырауской, местами в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Костанайской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

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