Синоптики прогнозируют град в 6 областях РК
Неустойчивую погоду, дожди с грозами и шквальный ветер прогнозирует Казгидромет на 2 августа.
Неустойчивую погоду, дожди с грозами и шквальный ветер прогнозирует Казгидромет на 2 августа.
Неустойчивая погода в нескольких областях страны вызвана прохождением фронтальных разделов. Град и шквальный ветер ожидаются в Костанайской, Актюбинской, Кызылординской, Акмолинской,
В
В то же время в Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, Карагандинской и
В ЗКО будут пыльные бури. Днем в Атырауской, местами в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской,