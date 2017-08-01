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16:43 (мск), источник: АиФ Казань

В РТ до сентября приостановлена выдача загранпаспортов «старого образца»

Выдача загранпаспортов «старого образца» приостановлена до сентября, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в справочной МФЦ.

Источник: Аргументы и факты

Дело в том, что после присоединения ФМС к МВД возникли трудности с бланками заграничных паспортов «старого образца»: контракт на закупку бланков пока не заключен. Поэтому оформить их невозможно во всех городах России. Предположительно в сентябре прием документов на старый образец загранпаспорта будет возобновлен.

Напомним, паспорт нового образца стоит 3,5 тысячи рублей, паспорт старого образца — 2,5 тысячи рублей. Через портал госуслуг дается скидка в 30%. Загранпаспорт нового образца выдается на 10 лет, «старого» — на 5 лет.

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