В РТ до сентября приостановлена выдача загранпаспортов «старого образца»
Выдача загранпаспортов «старого образца» приостановлена до сентября, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в справочной МФЦ.
Выдача загранпаспортов «старого образца» приостановлена до сентября, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в справочной МФЦ.
Дело в том, что после присоединения ФМС к МВД возникли трудности с бланками заграничных паспортов «старого образца»: контракт на закупку бланков пока не заключен. Поэтому оформить их невозможно во всех городах России. Предположительно в сентябре прием документов на старый образец загранпаспорта будет возобновлен.
Напомним, паспорт нового образца стоит 3,5 тысячи рублей, паспорт старого образца — 2,5 тысячи рублей. Через портал госуслуг дается скидка в 30%. Загранпаспорт нового образца выдается на 10 лет, «старого» — на 5 лет.