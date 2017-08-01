В РТ до сентября приостановлена выдача загранпаспортов «старого образца»

Дело в том, что после присоединения ФМС к МВД возникли трудности с бланками заграничных паспортов «старого образца»: контракт на закупку бланков пока не заключен. Поэтому оформить их невозможно во всех городах России. Предположительно в сентябре прием документов на старый образец загранпаспорта будет возобновлен.