Синоптики рассказали, каким будет последний месяц лета в Казахстане

Источник: AP 2017

Средняя за месяц температура воздуха в августе ожидается около климатической нормы на всей территории. Месячное количество осадков предполагается меньше нормы в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, на большей части Актюбинской и в отдельных районах Кызылординской области. На остальной территории республики количество осадков ожидается около и больше нормы.

«В середине первой декады почти вся территория Казахстана окажется под влиянием антициклона с европейской территории России. По мере перемещения антициклона с запада на восток страны в конце декады ожидается повышение температуры воздуха и ясная погода без осадков. Температура воздуха днем в северной половине поднимется до 25−30 градусов тепла, в южной половине — до 30−35 тепла», — рассказала ведущий инженер «Казгидромет» Айжан Бейсенбаева.