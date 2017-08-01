Синоптики рассказали, каким будет последний месяц лета в Казахстане
Погоду в начале августа на территории Казахстана будет определять антициклон с европейской части России.
Погоду в начале августа на территории Казахстана будет определять антициклон с европейской части России.
Средняя за месяц температура воздуха в августе ожидается около климатической нормы на всей территории. Месячное количество осадков предполагается меньше нормы в
«В середине первой декады почти вся территория Казахстана окажется под влиянием антициклона с европейской территории России. По мере перемещения антициклона с запада на восток страны в конце декады ожидается повышение температуры воздуха и ясная погода без осадков. Температура воздуха днем в северной половине поднимется до 25−30 градусов тепла, в южной половине — до 30−35 тепла», — рассказала ведущий инженер «Казгидромет» Айжан Бейсенбаева.
Согласно долгосрочному прогнозу в середине второй и третьей декады месяца продолжительные прохладные с дождями дни будут сменяться кратковременным повышением температуры воздуха.