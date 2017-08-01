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17:22 (мск), источник: Sputniknews.kz

Синоптики рассказали, каким будет последний месяц лета в Казахстане

Погоду в начале августа на территории Казахстана будет определять антициклон с европейской части России.

Источник: AP 2017

Средняя за месяц температура воздуха в августе ожидается около климатической нормы на всей территории. Месячное количество осадков предполагается меньше нормы в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, на большей части Актюбинской и в отдельных районах Кызылординской области. На остальной территории республики количество осадков ожидается около и больше нормы.

«В середине первой декады почти вся территория Казахстана окажется под влиянием антициклона с европейской территории России. По мере перемещения антициклона с запада на восток страны в конце декады ожидается повышение температуры воздуха и ясная погода без осадков. Температура воздуха днем в северной половине поднимется до 25−30 градусов тепла, в южной половине — до 30−35 тепла», — рассказала ведущий инженер «Казгидромет» Айжан Бейсенбаева.

Согласно долгосрочному прогнозу в середине второй и третьей декады месяца продолжительные прохладные с дождями дни будут сменяться кратковременным повышением температуры воздуха.

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