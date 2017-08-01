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18:21 (мск), источник: Publika.md

Несколько жителей Кагула переправляли на дельтаплане контрабанду в Румынию

Пограничные полицейские раскрыли группировку, которая отправляла контрабандой сигареты в Румынию. Для передачи груза злоумышленники использовали маленький дельтаплан.

Источник: Publika.md

Склад, на котором они хранили товар и дельтаплан, мужчины замаскировали под овчарню. Всё это правоохранители обнаружили во время обысков. Кроме того, у подозреваемых нашли травматический пистолет и охотничьи патроны.

Все улики были изъяты полицейским Кагула, для дальнейшего расследования.

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