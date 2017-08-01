Испания экстрадирует в США российского программиста Лисова

Суд пришел к выводу, что «американская юрисдикция компетентна для проведения суда по этим фактам». Несмотря на то, что подозреваемый не находился в США, «большинство жертв живут в этой стране, а преступление было совершено через интернет».

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Суд также не признал аргументы адвокатов Лисова — неконкретность фактов, в которых его подозревают, отсутствие юрисдикции американских властей, и то, что международный ордер на арест был издан после его задержания в Барселоне.

Защита заявила, что обжалует решение суда.

Лисова задержали в Барселоне в январе 2017 года на основании запроса США, которые объявили Лисова в международный розыск. Судебное заседание, на котором рассматривался вопрос об экстрадиции россиянина, состоялось в Мадриде 20 июля, на нем Лисов вину не признал.

В США российского программиста подозревают в разработке «банковского трояна» NeverQuest, который использовался для хищения банковских данных.

Базы данных с похищенной информацией и остатки средств обнаружили при изучении серверов во Франции и Германии. Утверждается, что Лисов работал не один, однако у испанской стороны нет данных о том, сколько человек состоит в «преступной организации». Расследование этого дела в США ведется с 2014 года.