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16:25 (мск), источник: РИА Новости

Испания экстрадирует в США российского программиста Лисова

МАДРИД, 1 авг — РИА Новости. Испанский суд принял решение экстрадировать в США российского программиста Станислава Лисова, сообщили в Национальной судебной палате.

Суд пришел к выводу, что «американская юрисдикция компетентна для проведения суда по этим фактам». Несмотря на то, что подозреваемый не находился в США, «большинство жертв живут в этой стране, а преступление было совершено через интернет».

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Суд также не признал аргументы адвокатов Лисова — неконкретность фактов, в которых его подозревают, отсутствие юрисдикции американских властей, и то, что международный ордер на арест был издан после его задержания в Барселоне.

Защита заявила, что обжалует решение суда.

Лисова задержали в Барселоне в январе 2017 года на основании запроса США, которые объявили Лисова в международный розыск. Судебное заседание, на котором рассматривался вопрос об экстрадиции россиянина, состоялось в Мадриде 20 июля, на нем Лисов вину не признал.

В США российского программиста подозревают в разработке «банковского трояна» NeverQuest, который использовался для хищения банковских данных.

Базы данных с похищенной информацией и остатки средств обнаружили при изучении серверов во Франции и Германии. Утверждается, что Лисов работал не один, однако у испанской стороны нет данных о том, сколько человек состоит в «преступной организации». Расследование этого дела в США ведется с 2014 года.

В США Лисову грозят до 35 лет заключения.

Комментарии
10
ДМИТРИЙ ШУЛЯК
смешно если бы не было так грустно.сейчас впаяют парню лет 25 и не кто не поможет.считай пожизненно,а у нас пятёрку в крайнем случае.
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Иван Петров
Тут всё понятно - воровство мозгов.
В америке его поставят перед выбором: или на долгий срок в Алькатрас или на службу в Силиконовую долину.
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ДМИТРИЙ ШУЛЯК
Потому как у нас более лояльно относятся к таким людям чем сша.
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