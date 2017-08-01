В Молдове ожидается африканская жара +40
Из Африки на Молдову надвигаются массы горячего воздуха, что в ближайшие дни чревато настоящей африканской жарой.
Из Африки на Молдову надвигаются массы горячего воздуха, что в ближайшие дни чревато настоящей африканской жарой.
«Температура ежедневно будет слегка увеличиваться, мы не рассчитываем, что будет +40 градусов, но не исключены такие температуры как +38 или +39 градусов по Цельсию. Это будет не на всей территории Молдовы, и не весь день как правило, к 15−16 часам», — сообщила главный метеоролог Государственной гидрометеорологической службы Молдовы Светлана Шахова.
По ее мнению, в Молдове ожидается введение оранжевого кода.
«Мы будем еще наблюдать, но скорее всего будет введен оранжевый код. 4, 5 и 6 августа, предположительно, ожидаются самыми жаркими, потом появляется вероятность небольших дождей», — отметила Шахова.