В Молдове ожидается африканская жара +40

«Температура ежедневно будет слегка увеличиваться, мы не рассчитываем, что будет +40 градусов, но не исключены такие температуры как +38 или +39 градусов по Цельсию. Это будет не на всей территории Молдовы, и не весь день как правило, к 15−16 часам», — сообщила главный метеоролог Государственной гидрометеорологической службы Молдовы Светлана Шахова.