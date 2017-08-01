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19:19 (мск), источник: 365info.kz

Женщины наказаны за двойное гражданство

Двух женщин, не сообщивших о смене гражданства с казахстанского на турецкое, выдворили из страны. Об этом сообщает ДВД на транспорте.

Источник: 365info.kz

В аэропорту Алматы была задержана прилетевшая из Киева 44-летняя гражданка Турции. Транспортные полицейские составили в отношении женщины протокол по статье 496 части 2 Кодекса об административных правонарушениях РК «Несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства».

Суд постановил выдворить нарушительницу за пределы страны. В тот же день в аэропорту обнаружили еще одну бывшую казахстанку, ставшую гражданкой Турции.

За то же самое нарушение женщину 1981 года рождения выдворили за пределы республики. ДВД на транспорте сообщает, что с начала года за двойное гражданство к административной ответственности были привлечены 58 человек. Двойное гражданство в Казахстане запрещено.

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