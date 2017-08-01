Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев бьет тревогу: водная блокада Крыма уничтожает Украину - СМИ
Как рожают роботы: репортаж из Боткинской больницы
Что написали иностранные СМИ о демарше России против США
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Меладзе и Джанабаева вместе блистали на красной дорожке (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов
61-летняя Наталья Андрейченко снова сыграет Мэри Поппинс
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
"Мы же вас предупреждали" — постпред РФ при ООН о санкциях
СМИ о том, кого сможет атаковать новая подлодка РФ
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Пресняков и его жена хотят навсегда уехать из России
«Воевать будете сами»: СМИ о военной помощи США для Украины
Савченко о Саакашвили: Дорого обойдется Украине
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
10Японская поэзия спорта
16:49 (мск), источник: Actualitati.md

В августе жители Молдовы станут свидетелями красивейшего метеоритного дождя

В ночь с 12 на 13 августа жители Молдовы смогут стать свидетелями метеорного потока Персеиды.

Метеорный дождь Персеид называется так потому, что появляется со стороны созвездия Персея. Он изливается на Землю каждый август, но в этом году, как говорят ученые, гравитационное влияние Юпитера сделает его как никогда интенсивным.

Поток Персеид — метеорный мусор в хвосте вращающейся вокруг Солнца кометы Свифта-Таттла. Каждый год в июле-августе Земля пересекает орбиту, усеянную остатками кометы, и, соответственно, оказывается в потоке метеоров. Попадая в атмосферу планеты, они сгорают, оставляя после себя яркий светящийся след.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Юноша из Молдовы заживо сгорел в грузовике
В перестрелке в Мособлсуде убиты трое членов «банды ГТА»
Путин подписал закон об оплате общедомовых коммунальных услуг
На Дальнем Востоке нарушено электроснабжение
В Испании решили экстрадировать в США российского программиста
Пенс анонсировал скорое подписание Трампом санкций против России
Глава СПЧ приветствовал решение по распределению грантов для НКО
Зимбабвийские разведчики объяснили неудачу в сибирском лесу
Спорт
Манчини озадачен. «Спартак» заставил задуматься тренера «Зенита» «Спартак» не просто победил «Краснодар» в центральном матче третьего тура премьер-лиги, но и заставил задуматься главного тренера «Зенита», смотревшего за игрой с трибуны
Авто
Воры украли крупную партию «айфонов» из едущего грузовика (видео) Способ совершения преступления оказался настолько необычным, что поначалу поставил полицейских в тупик
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов Переход популярного ведущего на конкурирующий телеканал еще не был подтвержден официально
Недвижимость
13 интересных идей для маленькой кухни
В России упразднили понятие «дача»
В Москве пустуют арендные квартиры
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Леди
Что носить в жару, если вы ненавидите открытую одежду: 5 идей Если вы не любите открытую одежду и большую часть дня прячетесь в тени, рассказываем, как одеваться в жаркие дни в мегаполисе с комфортом для себя.
Дети
Стефания Маликова поступила в престижный вуз Дочь Дмитрия Маликова дала полезный совет будущим выпускникам.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь