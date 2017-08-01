В августе жители Молдовы станут свидетелями красивейшего метеоритного дождя
В ночь с 12 на 13 августа жители Молдовы смогут стать свидетелями метеорного потока Персеиды.
В ночь с 12 на 13 августа жители Молдовы смогут стать свидетелями метеорного потока Персеиды.
Метеорный дождь Персеид называется так потому, что появляется со стороны созвездия Персея. Он изливается на Землю каждый август, но в этом году, как говорят ученые, гравитационное влияние Юпитера сделает его как никогда интенсивным.
Поток Персеид — метеорный мусор в хвосте вращающейся вокруг Солнца кометы