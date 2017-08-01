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17:10 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Каменском районе 12-летний мальчик предотвратил кражу из магазина

Мирослав Юрченко получил благодарность и торт.

Житель хутора Солонцы Кантемировского района 12-летний Мирослав Юрченко предотвратил кражу магазина. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил руководитель торгового филиала Андрей Хомяков во вторник, 1 августа.

Мальчик пошел гулять с собаками около 18:00 в воскресенье, 23 июля. Магазин в этот день не работал.

— Вечером выгуливал немецких овчарок Джейси и Цезаря. Вдруг увидел, что у магазина крутятся двое ребят. Сначала подумал, что они объявление читают. Потом присмотрелся — они с палками в руках. Тут послышался звон стекла. Начал кричать им: «Что вы делаете, зачем магазин разрушаете» Они — в разные стороны. Побежал за ними, но догнать не успел. Одного из ребят запомнил, — поделился с корреспондентом РИА «Воронеж» Мирослав Юрченко.

Мальчик подробно описал полицейским одного из пытавшихся залезть в магазин. Выяснилось, что это были подростки из соседнего села Валентиновка.

— На хуторе живут человек 50, в основном пенсионеры. Магазин один в хуторе. За продуктами в соседние села каждый раз не поедешь. Все ходят к нам за хлебом, молоком, колбасой и сладостями. Мирослав молодец! Спасибо родителям за такого сына, не испугался, проявил бдительность и даже пытался догнать ребят, -рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» продавец Светлана Жашкова.

Руководитель торгового филиала Андрей Хомяков вручил Мирославу благодарность и торт.

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