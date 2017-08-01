День ВДВ в 2017 году в Крыму: программа мероприятий по городам
Как 2 августа День ВДВ отметят в Симферополе, Керчи и Севастополе.
Как 2 августа День ВДВ отметят в Симферополе, Керчи и Севастополе.
2 августа вся страна празднует День
СИМФЕРОПОЛЬ.
17.00−17.15 — торжественная часть. Показательные прыжки с парашютом.
17.15−18.00 —
18.00−18.20 — реконструкция боя «Освобождение захваченного террористами вертолета».
18.20 — солдатская каша.
Также запланирована выставка военной техники и отработка навыков по сбору и разбору военного оружия.
Где: все мероприятия будут проходить на ул. Данилова, 62.
КЕРЧЬ.
10.00 — сбор у мемориальной доски В. Ф. Маргелову у здания ДОСААФ, возложение цветов, вручение грамот. Ул. Мирошника, 1А.
10.30−11.00 — показательное выступление курсантов
11.30−12.30 — возложение цветов в Сквере афганцев и к памятнику морским десантникам. Набережная.
СЕВАСТОПОЛЬ*
8.00−8.20 — панихида и возложение цветов к могиле десантников, погибших в Севастополе в годы Великой Отечественной войны. Пос. Дергачи, мемориальное кладбище.
8.30−8.50 — автопробег до Сквера
9.00−9.15 — возложение цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане. Ул. Ленина.
9.20−9.30 — автопробег до Памятника солдату и матросу. Ул. Капитанская.
9.30−13.00 — торжественное мероприятие, посвященное 87-й годовщине ВДВ, на площади у Памятника солдату и матросу. Запланировано проведение
18.00 — детский день ВДВ. В программе: водная битва, подготовка юного десанта и игровая программа с аниматором.
*В программе возможны изменения.