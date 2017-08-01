День ВДВ в 2017 году в Крыму: программа мероприятий по городам

2 августа вся страна празднует День Воздушно-Десантных войск. Мужчины достают из шкафов свои голубые береты, надевают тельняшки и отправляются на встречу с сослуживцами. «Комсомолка» узнала, какие праздничные мероприятия в День ВДВ пройдут в городах Крыма.

СИМФЕРОПОЛЬ.

17.00−17.15 — торжественная часть. Показательные прыжки с парашютом.

17.15−18.00 — концертно-развлекательная программа.

18.00−18.20 — реконструкция боя «Освобождение захваченного террористами вертолета».

18.20 — солдатская каша.

Также запланирована выставка военной техники и отработка навыков по сбору и разбору военного оружия.

Где: все мероприятия будут проходить на ул. Данилова, 62.

КЕРЧЬ.

10.00 — сбор у мемориальной доски В. Ф. Маргелову у здания ДОСААФ, возложение цветов, вручение грамот. Ул. Мирошника, 1А.

10.30−11.00 — показательное выступление курсантов военно-патриотического клуба ДОСААФ «Эльтиген». Ул. Мирошника, 1А.

11.30−12.30 — возложение цветов в Сквере афганцев и к памятнику морским десантникам. Набережная.

СЕВАСТОПОЛЬ*

8.00−8.20 — панихида и возложение цветов к могиле десантников, погибших в Севастополе в годы Великой Отечественной войны. Пос. Дергачи, мемориальное кладбище.

8.30−8.50 — автопробег до Сквера воинов-интернационалистов. Ул. Ленина.

9.00−9.15 — возложение цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане. Ул. Ленина.

9.20−9.30 — автопробег до Памятника солдату и матросу. Ул. Капитанская.

9.30−13.00 — торжественное мероприятие, посвященное 87-й годовщине ВДВ, на площади у Памятника солдату и матросу. Запланировано проведение военно-спортивных показательных выступлений, спортивных состязаний, турнир по разборке и сборке автомата, концертная программа для ветеранов и гостей, полевая кухня «Солдатский привал». Ул. Капитанская.

18.00 — детский день ВДВ. В программе: водная битва, подготовка юного десанта и игровая программа с аниматором. Эко-парк «Лукоморье», проспект Победы.