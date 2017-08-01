График движения поезда Кишинев-Одесса меняется

Источник: Sputnik.md

«В связи с ростом пассажиропотока по маршруту Кишинев-Одесса частота следования этого поезда вырастет. По соглашению ГП “Железная дорога Молдовы” и администрации железных дорог Украины состав будет следовать четыре раза в неделю — в четверг, пятницу, субботу и воскресенье», — пояснили в ведомстве.

До 23 июня поезд по этому маршруту ездил всего дважды в неделю.

С 17 декабря прошлого года поезд Кишинев-Одесса стал гораздо быстрее прибывать по назначению — время в пути сократилось почти на час. Это стало возможным после того, как руководство ГП «Железная дорога Молдовы» договорилось с представителями Таможенной службы о том, чтобы контроль пассажиров проводился еще до их посадки на поезд, то есть в здании железнодорожного вокзала.