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17:13 (мск), источник: Sputnik.md

График движения поезда Кишинев-Одесса меняется

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. С 3 августа поезд Кишинев-Одесса будет ездить четыре раза в неделю вместо трех, как это было с июня этого года, сообщили в четверг в ГП «Железная дорога Молдовы».

Источник: Sputnik.md

«В связи с ростом пассажиропотока по маршруту Кишинев-Одесса частота следования этого поезда вырастет. По соглашению ГП “Железная дорога Молдовы” и администрации железных дорог Украины состав будет следовать четыре раза в неделю — в четверг, пятницу, субботу и воскресенье», — пояснили в ведомстве.

До 23 июня поезд по этому маршруту ездил всего дважды в неделю.

С 17 декабря прошлого года поезд Кишинев-Одесса стал гораздо быстрее прибывать по назначению — время в пути сократилось почти на час. Это стало возможным после того, как руководство ГП «Железная дорога Молдовы» договорилось с представителями Таможенной службы о том, чтобы контроль пассажиров проводился еще до их посадки на поезд, то есть в здании железнодорожного вокзала.

Теперь время в пути составляет приблизительно 4 часа и 15 минут. Из Кишинева поезд в Одессу отправляется в 8.11, а в обратном направлении — в 16.00.

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