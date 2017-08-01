Сотрудники Банка Англии впервые за последние 50 лет начали забастовку

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 1 августа. /ТАСС/. Сотрудники Банка Англии впервые за последние более чем 50 лет начали трехдневную забастовку, требуя повышения заработной платы.

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Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

По его данным, перед зданием банка в Лондоне собрались около 15 его сотрудников. Как информировали в крупнейшем британском профсоюзе Unite, ежегодная зарплата многих из тех, кто поддержал стачку, не превышает ?20 тыс. ($26,4 тыс.). В самом банке подчеркнули, что институт готов к ведению переговоров относительно требований своих сотрудников.