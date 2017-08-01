Канадская рок-группа записала альбом на спиннер
Канадская группа Arcade Fire выпустила свой пятый диск Everything Now, который насчитывает 13 композиций, на
Канадская группа Arcade Fire выпустила свой пятый диск Everything Now, который насчитывает 13 композиций, на
Дорогое удовольствие
Издания продавалось за $109 (шесть с половиной тысяч рублей по курсу 60) на официальном сайте группы. Для сравнения,
Любители розыгрышей
Впрочем, есть основания считать все это шуткой. Помимо того факта, что странная эргономика
Почему бы и нет?
Поэтому, скорее всего, «альбом на спиннере» — это шутка. Возможно, Arcade Fire решили, что идея комбинирования спиннера и флешки это