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17:17 (мск)

Канадская рок-группа записала альбом на спиннер

Канадская группа Arcade Fire выпустила свой пятый диск Everything Now, который насчитывает 13 композиций, на USB-совместимом спинере, в дополнение к традиционным, CD виниловому и цифровому изданиям. Возможно это дань моде, а возможно — самый обычный троллинг. Разбираемся.

Дорогое удовольствие

Издания продавалось за $109 (шесть с половиной тысяч рублей по курсу 60) на официальном сайте группы. Для сравнения, компакт-диск стоит 14 долларов, а винтажная виниловая пластинка — 18 долларов. Любопытно, в каком формате закодированы музыкальные файлы? За такие деньги хотелось бы получить flac. Впрочем, приобщиться к музыкальной истории все равно не выйдет — тираж распродан, поскольку продукт, по словам группы, был выпущен «очень ограниченным» тиражом, пишет the Verge.

Любители розыгрышей

Впрочем, есть основания считать все это шуткой. Помимо того факта, что странная эргономика USB-флешки в спиннере, вероятно, сделает его непригодным для вращения, известно, что группа Arcade Fire обожает розыгрыши. Например, они привезли «фальшивую» группу Daft Punk на фестиваль музыки и искусств в долине Коачелла в городе Индио, штат Калифорния.

Почему бы и нет?

Поэтому, скорее всего, «альбом на спиннере» — это шутка. Возможно, Arcade Fire решили, что идея комбинирования спиннера и флешки это что-то из области чиндогу, или вообще как-то метафора, непонятная простым смертным. Или они просто выпустили обычную флешку с музыкой в форме спиннера. Странно, что поклонники, купившие альбом, так и не отписались о покупке.

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