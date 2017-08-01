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17:25 (мск), источник: Informburo.kz

У посольства Египта собрались родные задержанных в Каире казахстанских студентов

Родные студентов Каната Берика и Еламана Жазылхана до сих пор не могут выяснить, где находятся их дети и за что они задержаны.

Сегодня отец, мать, дядя, двоюродный брат Каната Берика и брат Еламана Жазылхана приехали из Алматы и Караганды в Астану и сразу же направились к посольству Египта с требованием ответить на их вопросы, пишет BNews.kz.

К дипломатическому ведомству они пришли к концу рабочего дня — в 16.00. На входе их никто не встретил. Лишь после нескольких звонков в дверь к ожидающим вышел человек, но объясниться с ним не получилось — родственники парней не владеют ни арабским, ни английским языком.

Позже, увидев камеру, представитель посольства вовсе закрыл дверь и больше не появлялся.

Всё это время родственники и журналисты находились у крыльца здания посольства, пока к ним не вышел другой сотрудник дипломатического корпуса. Он попросил всех выйти за территорию посольства, а после несколько раз разговаривал по телефону, в том числе с переводчиком дипкорпуса.

Добиться сегодня какой-либо вразумительной информации родным задержанных студентов так и не удалось. Они заявили, что будут находиться у здания посольства до тех пор, пока не узнают, что с их детьми, в каком они состоянии. Также родственники Каната Берика и Еламана Жазылхана будут добиваться возможности встречи казахстанских дипломатов в Египте со студентами.

«Говорят, что просто ждите. Результаты будут скоро. Уже 12 дней прошло. Не знаю, что вообще сейчас с ребятами, в каких они условиях, вообще здоровы ли они. Уже неделя проходит — до сих пор ни ответа, ничего нет. Поэтому опять в сомнении об их состоянии. В первую очередь, мы хотим, чтобы наш консул получил доступ к нашим ребятам. Чтобы удостоверился, что с ними всё в порядке. Во вторую очередь, мы хотим сами поговорить. И, в-третьих, конечно, ответ от них — по какой причине, за что. Это будем требовать», — сказал брат Каната Берика Айбол Исабек.

Министерство иностранных дел РК направило сегодня ноту протеста Египту в связи с задержанием шестерых казахстанцев в Каире.

Шестеро студентов, обучающихся на языковых курсах, пропали в столице Египта в ночь на 20 июля. Канат Берик и Еламан Жазылхан вылетели из Алматы в Шарджу, из Шарджи в Александрию. По приезде отметились в посольстве РК и после оба перестали выходить на связь.

На страницах обоих молодых людей в социальных сетях регулярно появлялись репосты с пабликов, пропагандирующих исламскую культуру и ценности. Судя по публикациям, они сопереживали народу Сирии, публиковали фотографии митингов с требованиями прекратить бомбить Алеппо.

Родственники тем не менее рассказали, что ни Берик, ни Еламан не были религиозными фанатиками и необдуманных действий не совершили бы.

Позже МИД РК сообщил, что казахстанцы были задержаны правоохранительными органами Египта.

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У посольства Египта собрались родные задержанных в Каире казахстанских студентов
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