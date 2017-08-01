Серена Уильямс пожаловалась на трудную жизнь чернокожих женщин в США

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«Порочный круг из бедности, дискриминации и сексизма разорвать гораздо труднее, чем побить рекорд по выигранным турнирам “Большого шлема”. На каждую черную женщину, которая добивается успеха и влияния, приходится слишком много других, которым все дается очень тяжело», — отметила спортсменка.

По словам Уильямс, на начальном этапе карьеры ей также было непросто.

«Ко мне относились несправедливо, коллеги-мужчины проявляли ко мне неуважение, а в самые тяжелые моменты в мой адрес еще и отпускали расистские замечания как на корте, так и за его пределами», — добавила американка.

19 апреля Уильямс объявила о беременности. В настоящий момент теннисистка не принимает участия в турнирах. В 2018 году она планирует вернуться на корт.