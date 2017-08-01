Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев бьет тревогу: водная блокада Крыма уничтожает Украину - СМИ
Умеренные возлияния грозят ожирением
Что написали иностранные СМИ о демарше России против США
Мнение: Между США и Европой начинается конфликт из-за России
17-летняя школьница стала самой красивой девушкой США (фото)
Как высылка дипломатов США скажется на россиянахКак уменьшение персонала посольства США отразится на выдаче виз российским гражданам
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов
61-летняя Наталья Андрейченко снова сыграет Мэри Поппинс
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
Захарова об ответе РФ на политику США: «Жестоко? Аж кровь стынет»
Постпред РФ при ООН о санкциях: Мы предупреждали
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Пресняков и его жена хотят навсегда уехать из России
СМИ: глава Финляндии одёрнул журналистку после вопроса о РФ
ДНР: Бойцы ВСУ отказались атаковать и были избиты
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
10Японская поэзия спорта
19:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Серена Уильямс пожаловалась на трудную жизнь чернокожих женщин в США

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о дискриминации по половому и расовому признаку в отношении чернокожих женщин в США. Об этом спортсменка написала в колонке для журнала Fortune, опубликованной 31 июля.

Источник: Reuters

«Порочный круг из бедности, дискриминации и сексизма разорвать гораздо труднее, чем побить рекорд по выигранным турнирам “Большого шлема”. На каждую черную женщину, которая добивается успеха и влияния, приходится слишком много других, которым все дается очень тяжело», — отметила спортсменка.

По словам Уильямс, на начальном этапе карьеры ей также было непросто.

«Ко мне относились несправедливо, коллеги-мужчины проявляли ко мне неуважение, а в самые тяжелые моменты в мой адрес еще и отпускали расистские замечания как на корте, так и за его пределами», — добавила американка.

19 апреля Уильямс объявила о беременности. В настоящий момент теннисистка не принимает участия в турнирах. В 2018 году она планирует вернуться на корт.

Серена Уильямс — рекордсменка по количеству побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде (23). Также на счету 35-летней спортсменки четыре золотые олимпийские медали (три из них — за победу в соревнованиях в парном разряде).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Путин рассказал, чем заплатит США за свое хамство
Саакашвили пригрозил Порошенко
В Мособлсуде назвали имена участников нападения на конвоиров
В США предложили запретить Трампу возвращать дипсобственность РФ
Сотрудники Банка Англии начали забастовку впервые за полвека
Истребители НАТО перехватили три самолета РФ над Балтикой
Украина продала два арестованных российских танкера
В Испании решили экстрадировать в США российского программиста
Зимбабвийские разведчики объяснили неудачу в сибирском лесу
Спорт
Манчини озадачен. «Спартак» заставил задуматься тренера «Зенита» «Спартак» не просто победил «Краснодар» в центральном матче третьего тура премьер-лиги, но и заставил задуматься главного тренера «Зенита», смотревшего за игрой с трибуны
Авто
Воры украли крупную партию «айфонов» из едущего грузовика (видео) Способ совершения преступления оказался настолько необычным, что поначалу поставил полицейских в тупик
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов Переход популярного ведущего на конкурирующий телеканал еще не был подтвержден официально
Недвижимость
В России упразднили понятие «дача»
Петербуржцы требуют снести хрущевки
Ипотека в Петербурге идет на рекорд
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Леди
Что носить в жару, если вы ненавидите открытую одежду: 5 идей Если вы не любите открытую одежду и большую часть дня прячетесь в тени, рассказываем, как одеваться в жаркие дни в мегаполисе с комфортом для себя.
Дети
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет копией мамы Поклонников звездной пары умилила семейная идиллия на фото.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь