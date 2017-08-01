В Воронеже продлили маршруты 3 пригородных поездов
«Воронеж-Курский» стал конечной остановкой электричек.
«Воронеж-Курский» стал конечной остановкой электричек.
Пригородная пассажирская компания (ППК) «Черноземье» продлила маршруты электричек № 6644, № 6344 сообщением «Усмань — Воронеж-1» и № 6413 сообщением «Лиски — Воронеж-1» в рамках проекта «Городской поезд». Конечной остановкой электричек станет «Воронеж-Курский». Изменения вступят в силу в четверг, 7 августа, сообщила
Электропоезд № 6444 отправится из Усмани в 8:48 и прибудет на станцию «Воронеж-Курский» в 10:20. Электричка № 6344 отправится из Усмани в 10:36 и прибудет на «Воронеж-Курский» в 12:10. Пригородный поезд № 6413 отправится из Лисок в 17:33 и прибудет на конечную остановку в 19:59.
Подробное расписание электричек можно узнать на сайте пригородной пассажирской компании.