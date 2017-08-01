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17:45 (мск), источник: Pro Город Самара

Новокуйбышевцев приглашают сдать нормы ГТО

Принять участие может любой желающий.

В августе 2017 года в г.о. Новокуйбышевск ко Дню физкультурника будут открыты две спортивные площадки на прилегающих территориях ФОК «Октан» и ФСК «Олимп» для подготовки и сдачи нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне», сообщает пресс-служба администрации.

Прием заявок на участие будет осуществляться в «Центре тестирования», по адресу: улица Островского, д. 2 (офис Комитета по физической культуры и спорта — 3 этаж).

Режим работы центра: понедельник — с 9.00 до 13.00, вторник — с 14.00 до 18.00, четверг — с 14.00 до 18.00. Все вопросы можно задать по телефону 61478.

Тестирование проходит в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» .

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