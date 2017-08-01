В России появился первый робот-консъерж

Promobot V.2 в интервью ниже заявляет, что он не вахтер, а «консьерж»: «Пропал советский союз, — говорит робот, — а с ним ушло время некрасивых домов и вахтеров. Наступила новая эра!». Очевидно, настало время роботов-консьержей — а что дальше? До восстания машин подать рукой.
Кибер-вахтер способен запоминать людей, входящих в подъезд (причем, он будет знать каждого в лицо), приветствовать их, а также зачитывать им последние новости и рассказывать о погоде. Кроме того, робот возьмет на себя обязанности старшего по подъезду: он будет автоматически собирает заявки на проведение ремонта, отзывы жильцов и обращения в управляющую компанию.
«Мы все привыкли к бабушкам-консьержкам, но время ставит новые условия и задачи. Робот-консьерж — это идеальное решение как с точки зрения эффективности работы, так и с точки зрения безопасности», — рассказывает председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков.
Полный функционал робота-консьержа:
В случае, если робот-консьерж почует неладное, он сможет мгновенно вызвать полицию, которая скрутит преступников, или скорую, если кому-то в подъезде станет плохо. Кроме того, напомним, что роботы никогда не спят и всегда бдительны. Также сообщается, что робот готов вести «живые» диалоги на некоторые темы (какие — не уточняется).