В России появился первый робот-консъерж

Консьерж. Робот-консьерж

Promobot V.2 в интервью ниже заявляет, что он не вахтер, а «консьерж»: «Пропал советский союз, — говорит робот, — а с ним ушло время некрасивых домов и вахтеров. Наступила новая эра!». Очевидно, настало время роботов-консьержей — а что дальше? До восстания машин подать рукой.

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Что умеет?

Кибер-вахтер способен запоминать людей, входящих в подъезд (причем, он будет знать каждого в лицо), приветствовать их, а также зачитывать им последние новости и рассказывать о погоде. Кроме того, робот возьмет на себя обязанности старшего по подъезду: он будет автоматически собирает заявки на проведение ремонта, отзывы жильцов и обращения в управляющую компанию.

«Мы все привыкли к бабушкам-консьержкам, но время ставит новые условия и задачи. Робот-консьерж — это идеальное решение как с точки зрения эффективности работы, так и с точки зрения безопасности», — рассказывает председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков.

Полный функционал робота-консьержа:

Распознает людей по внешности — всех жильцов и гостей дома.

Сообщит о собрании ТСЖ, УК, проводимые в ближайшее время работах и каких-либо изменениях.

изменениях. Проинформирует о задолженности по оплате и консультация по вопросам об оплате, счетах (квитанциях) и т. п.

Поможет оставить заявку вызова мастера на дом (сантехник, электрик и др.)

Сообщит жильцам, кто, и в какое время, приходил в их отсутствие

Подскажет, на каком этаже находится квартира (по номеру или фамилии жильца)

Напомнит о том, что могли забыть сделать (функция «крестик на руке»)

Поможет оставить сообщение для соседей

Расскажет анекдот, стихотворение, споёт песню, покажет видео и многое-многое другое