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17:38 (мск)

В России появился первый робот-консъерж

Первый робот-вахтер на базе Promobot V.2 заступит на службу в многоквартирном жилом доме в Батайске. В его обязанности будет входить наблюдение за домом, запоминание всех входящих и выходящих людей, вызов полиции и муниципальных служб и многое другое.

Консьерж. Робот-консьерж

Promobot V.2 в интервью ниже заявляет, что он не вахтер, а «консьерж»: «Пропал советский союз, — говорит робот, — а с ним ушло время некрасивых домов и вахтеров. Наступила новая эра!». Очевидно, настало время роботов-консьержей — а что дальше? До восстания машин подать рукой.

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Что умеет?

Кибер-вахтер способен запоминать людей, входящих в подъезд (причем, он будет знать каждого в лицо), приветствовать их, а также зачитывать им последние новости и рассказывать о погоде. Кроме того, робот возьмет на себя обязанности старшего по подъезду: он будет автоматически собирает заявки на проведение ремонта, отзывы жильцов и обращения в управляющую компанию.

«Мы все привыкли к бабушкам-консьержкам, но время ставит новые условия и задачи. Робот-консьерж — это идеальное решение как с точки зрения эффективности работы, так и с точки зрения безопасности», — рассказывает председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков.

Полный функционал робота-консьержа:

  • Распознает людей по внешности — всех жильцов и гостей дома.
  • Сообщит о собрании ТСЖ, УК, проводимые в ближайшее время работах и каких-либо изменениях.
  • Проинформирует о задолженности по оплате и консультация по вопросам об оплате, счетах (квитанциях) и т. п.
  • Поможет оставить заявку вызова мастера на дом (сантехник, электрик и др.)
  • Сообщит жильцам, кто, и в какое время, приходил в их отсутствие
  • Подскажет, на каком этаже находится квартира (по номеру или фамилии жильца)
  • Напомнит о том, что могли забыть сделать (функция «крестик на руке»)
  • Поможет оставить сообщение для соседей
  • Расскажет анекдот, стихотворение, споёт песню, покажет видео и многое-многое другое

В случае, если робот-консьерж почует неладное, он сможет мгновенно вызвать полицию, которая скрутит преступников, или скорую, если кому-то в подъезде станет плохо. Кроме того, напомним, что роботы никогда не спят и всегда бдительны. Также сообщается, что робот готов вести «живые» диалоги на некоторые темы (какие — не уточняется).

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