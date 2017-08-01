Робот-оператор Василиса будет консультировать пассажиров «Белавиа»

Тестирование будет проходить в несколько этапов. На первом тестовом этапе, который продлится ориентировочно 10−15 дней, робот будет только принимать первичный вызов, выслушивать вопрос и переключать на оператора. В случае, если все специалисты заняты, то робот будет предлагать сформулировать вопрос с последующим обратным звонком клиенту. «Таким образом, оператор-робот будет набирать базу вопросов и “обучаться” для последующего общения с клиентами», — пояснили в авиакомпании.

На втором тестовом этапе, который начнется ориентировочно с 15 августа, на протяжении 10−15 дней, робот-оператор начнет отвечать на наиболее простые вопросы. В случае незнакомого роботу-оператору запроса клиента будут переключать на специалиста.

«Финальным этапом изменения формата справочной службы станут ответы робота-оператора на широкий спектр часто задаваемых вопросов: на какие направления есть билеты, какие тарифы доступны и т. д. », — рассказали в «Белавиа».

Предполагается, что введение новой системы позволит увеличить количество обрабатываемых запросов на 60% и тем самым снизить уровень негативных отзывов, связанных со временем ожидания на линии.

По итогам тестирования проведут оценку эффективности, а также обратной связи пассажиров о целесообразности перехода на автоматическую систему справочной службы.

Партнер проекта — компания «Технологии коммуникаций», белорусский разработчик решения по автоматизации контакт-центров на основе технологий искусственного интеллекта.