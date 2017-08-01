В Кишиневе выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями
В Кишиневе растет заболеваемость острыми кишечными инфекциями.
В Кишиневе растет заболеваемость острыми кишечными инфекциями.
Так бывает каждое лето, но в этом году заболевших, по словам врачей, особенно много. И три четверти из них — дети до двух лет.
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«Пожаловался на головную боль, затем разболелся живот и началась рвота. А вчера стало плохо и младшему. Температура выросла до 39-ти. Сегодня ему уже делали капельницы».
В детской инфекционной больнице сейчас — 59 пациентов с острыми кишечными заболеваниями.
«Первое, что необходимо в таких случаях — регидратация. Если у ребенка рвота, он не получает нужного количества жидкости. Ее нужно вводить внутривенно».
Специалисты подчеркивают — при первых же симптомах нужно обратиться к врачу.
«Инкубационный период таких заболеваний — от одного до семи дней. Лечение, как правило, нужно стационарное. Только если болезнь протекает легко, назначается амбулаторное лечение».
Подхватить инфекцию, по словам врачей, ребенок может где угодно — на пляже, в бассейне, даже на игровой площадке. Для профилактики нужно меньше бывать в людных местах, тщательно мыть фрукты и овощи и соблюдать правила личной гигиены.