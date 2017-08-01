Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ НАТО и леденящая мощь: Запад обсуждает парад ВМФ - СМИ
Умеренные возлияния грозят ожирением
Арестовано российское имущество убитого в Киеве экс-депутата ГД
В России изменят закон «О теплоснабжении»
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Как высылка дипломатов США скажется на россиянахКак уменьшение персонала посольства США отразится на выдаче виз российским гражданам
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов
61-летняя Наталья Андрейченко снова сыграет Мэри Поппинс
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
"Мы же вас предупреждали" — постпред РФ при ООН о санкциях
СМИ о том, кого сможет атаковать новая подлодка РФ
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Пресняков и его жена хотят навсегда уехать из России
СМИ: глава Финляндии одёрнул журналистку после вопроса о РФ
ДНР: Бойцы ВСУ отказались атаковать и были избиты
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
10Перестрелка в здании Мособлсуда
18:17 (мск), источник: Publika.md

В Кишиневе выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями

В Кишиневе растет заболеваемость острыми кишечными инфекциями.

Источник: Publika.md

Так бывает каждое лето, но в этом году заболевших, по словам врачей, особенно много. И три четверти из них — дети до двух лет.

Семья Чезар прервала отпуск из-за болезни ребенка. Его положили в больницу, а через несколько дней те же симптомы появились и у младшего брата.

«Пожаловался на головную боль, затем разболелся живот и началась рвота. А вчера стало плохо и младшему. Температура выросла до 39-ти. Сегодня ему уже делали капельницы».

В детской инфекционной больнице сейчас — 59 пациентов с острыми кишечными заболеваниями.

«Первое, что необходимо в таких случаях — регидратация. Если у ребенка рвота, он не получает нужного количества жидкости. Ее нужно вводить внутривенно».

Специалисты подчеркивают — при первых же симптомах нужно обратиться к врачу.

«Инкубационный период таких заболеваний — от одного до семи дней. Лечение, как правило, нужно стационарное. Только если болезнь протекает легко, назначается амбулаторное лечение».

Подхватить инфекцию, по словам врачей, ребенок может где угодно — на пляже, в бассейне, даже на игровой площадке. Для профилактики нужно меньше бывать в людных местах, тщательно мыть фрукты и овощи и соблюдать правила личной гигиены.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В перестрелке в Мособлсуде убиты трое членов «банды ГТА»
Путин подписал закон об оплате общедомовых коммунальных услуг
Сотрудники Банка Англии начали забастовку впервые за полвека
В Испании решили экстрадировать в США российского программиста
Пенс анонсировал скорое подписание Трампом санкций против России
Глава СПЧ приветствовал решение по распределению грантов для НКО
Зимбабвийские разведчики объяснили неудачу в сибирском лесу
Спорт
Манчини озадачен. «Спартак» заставил задуматься тренера «Зенита» «Спартак» не просто победил «Краснодар» в центральном матче третьего тура премьер-лиги, но и заставил задуматься главного тренера «Зенита», смотревшего за игрой с трибуны
Авто
Воры украли крупную партию «айфонов» из едущего грузовика (видео) Способ совершения преступления оказался настолько необычным, что поначалу поставил полицейских в тупик
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов Переход популярного ведущего на конкурирующий телеканал еще не был подтвержден официально
Недвижимость
13 интересных идей для маленькой кухни
В России упразднили понятие «дача»
В Москве пустуют арендные квартиры
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Леди
Что носить в жару, если вы ненавидите открытую одежду: 5 идей Если вы не любите открытую одежду и большую часть дня прячетесь в тени, рассказываем, как одеваться в жаркие дни в мегаполисе с комфортом для себя.
Дети
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет копией мамы Поклонников звездной пары умилила семейная идиллия на фото.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь