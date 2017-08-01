В Кишиневе выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями

Источник: Publika.md

Так бывает каждое лето, но в этом году заболевших, по словам врачей, особенно много. И три четверти из них — дети до двух лет.

Семья Чезар прервала отпуск из-за болезни ребенка. Его положили в больницу, а через несколько дней те же симптомы появились и у младшего брата.

«Пожаловался на головную боль, затем разболелся живот и началась рвота. А вчера стало плохо и младшему. Температура выросла до 39-ти. Сегодня ему уже делали капельницы».

В детской инфекционной больнице сейчас — 59 пациентов с острыми кишечными заболеваниями.

«Первое, что необходимо в таких случаях — регидратация. Если у ребенка рвота, он не получает нужного количества жидкости. Ее нужно вводить внутривенно».

Специалисты подчеркивают — при первых же симптомах нужно обратиться к врачу.

«Инкубационный период таких заболеваний — от одного до семи дней. Лечение, как правило, нужно стационарное. Только если болезнь протекает легко, назначается амбулаторное лечение».