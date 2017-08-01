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17:56 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Памятник семье Николая II открылся в Дивеевском монастыре в Нижегородской области 31 июля

Памятник семье Николая II открылся в Дивеевском монастыре в Нижегородской области 31 июля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 1 августа.

Памятник был торжественно открыт на Соборной площади монастыря. Молебен перед открытием монумента совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. В мероприятии принял участие губернатор Валерий Шанцев. По словам скульптора Ирины Макаровой, идея создания памятника родилась давно.

«При разработке макета и образов использовалась икона, которую подобрала матушка Сергия, а я реализовала ее в объеме. Кроме того, одним из решений стал опоясывающий поясок, орнамент которого также взят с иконы. Памятник создан из бронзы с гранитным постаментом. Высота — около 3,5 метров», — пояснила скульптор.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, место установки монумента в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре выбрано неслучайно. «Преподобный Серафим и семья последнего русского Царя неразрывно связаны. Николай II сыграл большую роль в канонизации старца Серафима. Торжество церковного прославления преподобного Серафима состоялось 1 августа по новому стилю 1903 года. В нем приняла участие вся царская семья и тысячи людей со всех концов России. И сам император преклонял колени перед мощами святого старца, нес их на своих плечах», — отмечается в пресс-релизе.

В Нижегородской митрополии в свою очередь добавили, что рядом с памятником семье императора 1 августа были высажены саженцы сакуры, привезенные делегацией из Японии.

В пресс-службе главы региона продолжили, что 1 августа в Дивееве Валерий Шанцев принял участие в торжествах, посвященных обретению мощей преподобного Серафима Саровского.

На празднование в Дивеево прибыли тысячи туристов и паломников из России и зарубежья. Верующие традиционно разместились в палаточном городке. По данным ГУ МВД России по Нижегородской области, на торжествах общественный порядок охраняют 200 сотрудников полиции.

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