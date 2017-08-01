Памятник семье Николая II открылся в Дивеевском монастыре в Нижегородской области 31 июля
Памятник семье Николая II открылся в Дивеевском монастыре в Нижегородской области 31 июля 2017 года. Об этом сообщает
Памятник семье Николая II открылся в Дивеевском монастыре в Нижегородской области 31 июля 2017 года. Об этом сообщает
Памятник был торжественно открыт на Соборной площади монастыря. Молебен перед открытием монумента совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. В мероприятии принял участие губернатор Валерий Шанцев. По словам скульптора Ирины Макаровой, идея создания памятника родилась давно.
«При разработке макета и образов использовалась икона, которую подобрала матушка Сергия, а я реализовала ее в объеме. Кроме того, одним из решений стал опоясывающий поясок, орнамент которого также взят с иконы. Памятник создан из бронзы с гранитным постаментом. Высота — около 3,5 метров», — пояснила скульптор.
Как сообщает
В Нижегородской митрополии в свою очередь добавили, что рядом с памятником семье императора 1 августа были высажены саженцы сакуры, привезенные делегацией из Японии.
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На празднование в Дивеево прибыли тысячи туристов и паломников из России и зарубежья. Верующие традиционно разместились в палаточном городке. По данным ГУ МВД России по Нижегородской области, на торжествах общественный порядок охраняют 200 сотрудников полиции.