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18:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Как выбрать сладкий арбуз и не отравиться: 5 правил от Роспотребнадзора

С началом бахчевого сезона санитарные врачи напоминают — чтобы не отравиться полосатой ягодой, соблюдайте простые правилам. И подсказывают, как выбрать сладкий арбуз"

Источник: Комсомольская правда

Арбузный сезон официально начался! Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал правила выбора полосатой ягоды. Как выбрать сладкий арбуз:

1. Вдоль дорог — без санитарной экспертизы

Если покупаете арбузы из развала, которые часто бывают вдоль дорог, то вы действуете на свой страх и риск. Мало того, в таких местах арбузы и дыни не проходят необходимую санитарную экспертизу, так еще и легко впитывают в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей. А значит таким арбузом легко отравиться.

Покупайте только в санкционированном месте продажи!

2. Все документы — при продавце

В обязательном порядке в официальном развале должен быть навес, специальные стеллажи, тент, которым укрывают арбузы, весы, вывеска с указанием времени работы. В конце рабочего дня арбузы должны убирать с улицы.

Если сомневаетесь даже в специально оборудованном месте, требуйте документы, которые должны подтвердить качество и безопасность бахчевых культур:

* сертификат или декларация о соответствии,

* удостоверение о качестве, выданное организацией, вырастившей арбузы,

* информация о юридическом лице, реализующем арбузы,

* у продавца должна быть на рабочем месте личная медицинская книжка.

3. Признаки хорошего арбуза

+ Целостный покров,

+ цвет корки яркий и контрастный, блестящий, ее не проткнуть ногтем,

+ светлое пятно на боку, который отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым,

+ усик и плодоножка — сухие,

+ при ударе ладонью — вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси можно услышать слабый хруст.

Лучше всего выбирать арбузы среднего размера.

4. «Рассматриваем» нитраты

Достоверно определить наличие нитратов можно только лабораторным методом, но специалисты Роспотребнадзора все же отмечают несколько моментов:

— цвет мякоти «плохого» арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком;.

— волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого;.

— у «неправильного» арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками.

— если разрезали и ощутили кислый запах, то ни в коем случае не ешьте — можно получить пищевое отравление.

5. Мойте теплой водой

И самое главное правило — прежде, чем разрезать арбуз, нужно его тщательно вымыть теплой водой с мылом, чтобы частички почвы, пыли, микроорганизмы, находящиеся на кожуре, не попали внутрь. Иначе не исключена кишечная инфекция.

Разрезанные арбузы и дыни храните только в холодильнике.

Кстати

А как выбрать дыню.

Дыню выбрать проще, чем арбуз, главное, запомнить три основных момента:

1. Мягкая попка.

Противоположная от хвостика сторона должна быть чуть мягкой. Если твердая, то это признак того, что дыня незрелая.

2. Глухой звук.

Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим.

3. И аромат!

От дыни обязательно должен исходить сладкий, «дынный» аромат. Если запаха нет, значит плод не спелый.

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