«Вход в здание заблокирован приставами»
Корреспондент «Ъ FM» — о ситуации у Мособлсуда, где произошла перестрелка.
Корреспондент «Ъ FM» — о ситуации у Мособлсуда, где произошла перестрелка.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Мособсуде по трем статьям: «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Хищение либо вымогательство оружия», и «Покушение на побег». Инцидент произошел днем во вторник перед заседанием по делу так называемой «банды ГТА». Корреспондент «Коммерсантъ FM» Владимир Расулов в прямом эфире рассказал об обстановке у здания Мособлсуда.
Официальный представитель Росгвардии, который приехал к зданию Мособлсуда, сообщил, что сегодня были нейтрализованы пять человек — члены так называемой «банды ГТА»". Трое из них были убиты, двое ранены. По его словам, еще были ранены двое полицейских. Следственный комитет сейчас продолжает работать в самом здании, уже ведется следствие.
Пропускают в здание только сотрудников полиции и Следственного комитета, никого другого — ни журналистов, ни даже людей, у которых должны были быть
Но недавно вышел адвокат, который был на одном из заседаний в суде, он рассказал, что в самом здании слушания
Люди, которые представляются сотрудниками суда, больше ничего не рассказывали представителям СМИ, но мне удалось пообщаться коротко с одной из девушек, которая работает в Мособлсуде. Она заявила, что эвакуация была объявлена достаточно быстро, проводили ее судебные приставы очень оперативно, по ее словам, всех вывели на улицу. А вот