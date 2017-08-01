«Вход в здание заблокирован приставами»

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Мособсуде по трем статьям: «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Хищение либо вымогательство оружия», и «Покушение на побег». Инцидент произошел днем во вторник перед заседанием по делу так называемой «банды ГТА». Корреспондент «Коммерсантъ FM» Владимир Расулов в прямом эфире рассказал об обстановке у здания Мособлсуда.

Официальный представитель Росгвардии, который приехал к зданию Мособлсуда, сообщил, что сегодня были нейтрализованы пять человек — члены так называемой «банды ГТА»". Трое из них были убиты, двое ранены. По его словам, еще были ранены двое полицейских. Следственный комитет сейчас продолжает работать в самом здании, уже ведется следствие.

Вход в здание суда заблокирован приставами, никого не пропускают за ворота — это примерно 600 метров до самого входа в здание.

Пропускают в здание только сотрудников полиции и Следственного комитета, никого другого — ни журналистов, ни даже людей, у которых должны были быть какие-то заседания. На мой вопрос, будет ли суд сегодня работать, пристав ответил, что суд сегодня уже работать не будет.

Но недавно вышел адвокат, который был на одном из заседаний в суде, он рассказал, что в самом здании слушания какие-то проводились. Такая противоречивая пока информация поступает. Здесь собирались люди, которые хотели пройти в здание, но приставы сообщили им, что, вероятнее всего, ни на какие заседания они не попадут, учитывая, что в шесть часов вечера суд в принципе закрывается.