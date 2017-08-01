Вирус в соцсетях дошел и до Молдовы: что делать

Источник: Sputnik.md

Как работает вирус?

Вся система построена через рассылку в мессенджере. Пользователь получает ссылку на Google Docs, которая выглядит как видео или фото друга по соцсети.

При переходе по ссылке «жертва» попадает на фишинговый сайт, напоминающий YouTube. Там пользователю предлагают установить расширение для браузера. Скачав его, человек «ловит» вирус и от его имени начинают рассылаться аналогичные сообщения всем, кто находится в списке контактов.