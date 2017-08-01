Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев бьет тревогу: водная блокада Крыма уничтожает Украину - СМИ
Умеренные возлияния грозят ожирением
Что изменит для россиян новый закон об оплате общедомовых услуг
Мнение: Между США и Европой начинается конфликт из-за России
Меладзе и Джанабаева вместе блистали на красной дорожке (фото)
Как высылка дипломатов США скажется на россиянахКак уменьшение персонала посольства США отразится на выдаче виз российским гражданам
Умерла Жанна Моро
Бузова и Лобода на показе «Бабушки легкого поведения» Реввы
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
"Мы же вас предупреждали" — постпред РФ при ООН о санкциях
СМИ о том, кого сможет атаковать новая подлодка РФ
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Пресняков и его жена хотят навсегда уехать из России
СМИ: в Нацгвардии Украины предсказали окончание войны в Донбассе
СМИ о помощи США для Украины: Воевать будете сами
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
10Перестрелка в здании Мособлсуда
18:18 (мск), источник: Sputnik.md

Вирус в соцсетях дошел и до Молдовы: что делать

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. В социальной сети Facebook снова распространился вирус, который действует через сообщения. Пользователи интернет-сегмента Молдовы уже стали жертвами этой вредоносной программы.

Источник: Sputnik.md

Как работает вирус?

Вся система построена через рассылку в мессенджере. Пользователь получает ссылку на Google Docs, которая выглядит как видео или фото друга по соцсети.

При переходе по ссылке «жертва» попадает на фишинговый сайт, напоминающий YouTube. Там пользователю предлагают установить расширение для браузера. Скачав его, человек «ловит» вирус и от его имени начинают рассылаться аналогичные сообщения всем, кто находится в списке контактов.

«Чтобы не стать жертвой вируса, не переходите по подозрительным ссылкам, даже полученным от близких друзей. Обращайте особое внимание на ссылки, похожие на YouTube или Google Docs. Лучше переспросить в чате у своего знакомого, на самом ли деле он отправлял вам что-то важное», — предупреждают специалисты.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Голод не тетка, или молдавская рулетка для пенсионеров
Лолита уже не та: известная певица шокировала поклонников
В перестрелке в Мособлсуде убиты трое членов «банды ГТА»
Путин подписал закон об оплате общедомовых коммунальных услуг
Сотрудники Банка Англии начали забастовку впервые за полвека
В Испании решили экстрадировать в США российского программиста
Пенс анонсировал скорое подписание Трампом санкций против России
Глава СПЧ приветствовал решение по распределению грантов для НКО
Зимбабвийские разведчики объяснили неудачу в сибирском лесу
Спорт
Манчини озадачен. «Спартак» заставил задуматься тренера «Зенита» «Спартак» не просто победил «Краснодар» в центральном матче третьего тура премьер-лиги, но и заставил задуматься главного тренера «Зенита», смотревшего за игрой с трибуны
Авто
Воры украли крупную партию «айфонов» из едущего грузовика (видео) Способ совершения преступления оказался настолько необычным, что поначалу поставил полицейских в тупик
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов Переход популярного ведущего на конкурирующий телеканал еще не был подтвержден официально
Недвижимость
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
В России упразднили понятие «дача»
«Розовую» ветку метро в Москве запустят в конце 2018 года
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Леди
Что носить в жару, если вы ненавидите открытую одежду: 5 идей Если вы не любите открытую одежду и большую часть дня прячетесь в тени, рассказываем, как одеваться в жаркие дни в мегаполисе с комфортом для себя.
Дети
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет копией мамы Поклонников звездной пары умилила семейная идиллия на фото.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь