В Крыму ищут водителя, который помыл машину в Симферопольском водохранилище
Ему светит штраф.
Ему светит штраф.
Госинспекторы Минприроды Крыма расследуют случай заезда автомобиля в Симферопольское водохранилище.
Чиновники не на шутку всполошились, когда увидели в интернете фото «Toyota Camry», которое водитель припарковал в городском водохранилище.
Все четыре колеса иномарки омывает волна, а рядышком автолюбитель суетиться с тряпкой.
Мало того что гражданин нарушил закон и заехал в санитарную зону источников питьевого водоснабжения, так он еще набрался наглости и вымыл свою иномарку.
Сейчас идут поиски «чистоплотного» гражданина.
— Министерство примет исчерпывающие меры по привлечению нарушителей природоохранного законодательства к административной ответственности, — сообщает
Нарушителю закона грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.