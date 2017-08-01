В Крыму ищут водителя, который помыл машину в Симферопольском водохранилище

Госинспекторы Минприроды Крыма расследуют случай заезда автомобиля в Симферопольское водохранилище.

Чиновники не на шутку всполошились, когда увидели в интернете фото «Toyota Camry», которое водитель припарковал в городском водохранилище.

Все четыре колеса иномарки омывает волна, а рядышком автолюбитель суетиться с тряпкой.

Мало того что гражданин нарушил закон и заехал в санитарную зону источников питьевого водоснабжения, так он еще набрался наглости и вымыл свою иномарку.

Сейчас идут поиски «чистоплотного» гражданина.

— Министерство примет исчерпывающие меры по привлечению нарушителей природоохранного законодательства к административной ответственности, — сообщает пресс-служба Минприроды РК.