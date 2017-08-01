В Крыму на 2 августа объявили штормовое предупреждение
Непогода может изменить график работы Керченской паромной переправы.
Непогода может изменить график работы Керченской паромной переправы.
Крымские спасатели предупреждают, что завтра, 2 августа, на полуострове ожидается сильный
Ненастье самым прямым образом может сказаться на работе Керченской паромной переправы. Вполне вероятно, что пассажирам нужно будет набраться терпения.
— С 2 до 3 августа прогнозируется ухудшение метеоусловий — увеличение скорости ветра до 17 м/с., — сообщает
Актуальную информацию по работе переправы все желающие могут получить на сайте оператора переправы и по «горячей линии» —
КСТАТИ.
Керченская паромная переправа 1 августа встретила 3-миллионного пассажира. Юбилейным путешественником стал жительница Перми Екатерина Анциферова.