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18:48 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму на 2 августа объявили штормовое предупреждение

Непогода может изменить график работы Керченской паромной переправы.

Крымские спасатели предупреждают, что завтра, 2 августа, на полуострове ожидается сильный северо-восточный ветер — до 15−20 метров в секунду.

Ненастье самым прямым образом может сказаться на работе Керченской паромной переправы. Вполне вероятно, что пассажирам нужно будет набраться терпения.

— С 2 до 3 августа прогнозируется ухудшение метеоусловий — увеличение скорости ветра до 17 м/с., — сообщает пресс-служба ООО «Морская дирекция». — Время ожидания может быть увеличено!

Актуальную информацию по работе переправы все желающие могут получить на сайте оператора переправы и по «горячей линии» — 8 (989) 299−42−60.

КСТАТИ.

Керченская паромная переправа 1 августа встретила 3-миллионного пассажира. Юбилейным путешественником стал жительница Перми Екатерина Анциферова.

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