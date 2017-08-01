Схема движения общественного транспорта изменится в связи с новой организацией дорожного движения на подходах к Волжскому мосту Нижнего Новгорода

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, автобусы маршрутов №№ 7, 41, 52, 57, 66, 69, Т-9, Т-18, Т-20, Т-113, Т-138, следующие от микрорайона «Седьмое небо» в направлении улицы Мурашкинской, поедут по улице Карла Маркса с разворотом на круговой транспортной развязке на пересечении улиц Сергея Акимова и Карла Маркса, улицам Пролетарской, Сергея Акимова и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по улицам Сергея Акимова и Карла Маркса.

Автобусы маршрута №Т-7, следующие от микрорайона Седьмое небо в направлении улицы Мурашкинской, поедут по улице Бетанкура, Мещерскому бульвару, улицам Пролетарской, Сергея Акимова и далее — по маршруту. В обратном направлении — по улицам Сергея Акимова, Карла Маркса, Пролетарской, Мещерскому бульвару и улице Бетанкура.