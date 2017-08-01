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18:53 (мск), источник: НТА-Приволжье

Схема движения общественного транспорта изменится в связи с новой организацией дорожного движения на подходах к Волжскому мосту Нижнего Новгорода

Нижний Новгород. 1 августа. НТА-Приволжье — Схема движения общественного транспорта изменится в связи с новой организацией дорожного движения на подходах к Волжскому мосту Нижнего Новгорода с 1 августа 2017 года.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, автобусы маршрутов №№ 7, 41, 52, 57, 66, 69, Т-9, Т-18, Т-20, Т-113, Т-138, следующие от микрорайона «Седьмое небо» в направлении улицы Мурашкинской, поедут по улице Карла Маркса с разворотом на круговой транспортной развязке на пересечении улиц Сергея Акимова и Карла Маркса, улицам Пролетарской, Сергея Акимова и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по улицам Сергея Акимова и Карла Маркса.

Автобусы маршрута №Т-7, следующие от микрорайона Седьмое небо в направлении улицы Мурашкинской, поедут по улице Бетанкура, Мещерскому бульвару, улицам Пролетарской, Сергея Акимова и далее — по маршруту. В обратном направлении — по улицам Сергея Акимова, Карла Маркса, Пролетарской, Мещерскому бульвару и улице Бетанкура.

в сообщении также отмечается, что автобусы маршрута № Т-67, следующие от микрорайона «Седьмое небо» в направлении улицы Мурашкинской, поедут по улице Карла Маркса с разворотом на круговой транспортной развязке на пересечении улиц Сергея Акимова и Карла Маркса, улицам Пролетарской, Сергея Акимова и далее — по маршруту. В обратном направлении — без изменений.

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