Схема движения общественного транспорта изменится в связи с новой организацией дорожного движения на подходах к Волжскому мосту Нижнего Новгорода
Нижний Новгород. 1 августа.
Нижний Новгород. 1 августа.
Как сообщает
Автобусы маршрута №Т-7, следующие от микрорайона Седьмое небо в направлении улицы Мурашкинской, поедут по улице Бетанкура, Мещерскому бульвару, улицам Пролетарской, Сергея Акимова и далее — по маршруту. В обратном направлении — по улицам Сергея Акимова, Карла Маркса, Пролетарской, Мещерскому бульвару и улице Бетанкура.
в сообщении также отмечается, что автобусы маршрута № Т-67, следующие от микрорайона «Седьмое небо» в направлении улицы Мурашкинской, поедут по улице Карла Маркса с разворотом на круговой транспортной развязке на пересечении улиц Сергея Акимова и Карла Маркса, улицам Пролетарской, Сергея Акимова и далее — по маршруту. В обратном направлении — без изменений.