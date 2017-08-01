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19:13 (мск), источник: Nur.kz

В Кызылорде многодетный отец убегал от полиции и совершил ДТП с пострадавшими

В Кызылорде врачи борются за жизнь многодетного отца. Мужчина, скрываясь от патрульных на мотоцикле, совершил ДТП, в котором пострадали еще два человека. Сейчас идет разбирательство, передает КТК.

Родственники пострадавшего уверены, что виновны полицейские. Стражи порядка обвиняют самого мотоциклиста, при нем даже нашли наркотики.

Погоня патрульной машины за мотоциклистом проходила по окраинам Кызылорды. Ее запечатлели сразу несколько камер наблюдения. Cама же авария произошла на глазах очевидцев. По их словам, мотоциклист, уходя от погони, видимо не справился с управлением и врезался в легковушку, которая ехала в это время по дороге.

«Мы с сыном сидели дома. Вдруг услышали грохот. Поняли, случилась авария. Выбежали на улицу. Около машины лежал парень. Я стала кричать, чтобы вызвали скорую. В машине тоже были люди. У них лица были в крови», — рассказывает свидетель Арша Ахметова.

32-летний Ердаулет Жусипов уже 6 дней в коме. Это тот самый мотоциклист. Дома отца ждут пятеро детей.

Мать и супруга Ердаулета круглые сутки дежурят возле больницы, но пока врачам обрадовать нечем. Женщины до сих пор не знают, за что хотели задержать Ердаулета и почему он решил бежать от них.

«Мы обратились в прокуратуру, но пока нам не ответили. Дети все время спрашивают: “Где папа?”. Я требую, чтобы полицейские были наказаны. Мне не верится, что мой муж сделал что-то незаконное. Он на это не способен», — утверждает жена пострадавшего Асель Жаксылыкова.

Кроме Ердаулета в аварии пострадали две сестры 16 и 17 лет. Они находились в легковушке, в которую врезался мотоцикл. Девушкам теперь требуется продолжительное лечение и реабилитация.

«Обе мои дочери пострадали. У обеих сотрясение мозга. У младшей дочери сломан нос, порвана губа. Когда мы обратились в правоохранительные органы, у нас попросили доказательства. Сказали, что никто никого не преследовал», — говорит мама пострадавших девушек Гулмира Асанкызы.

В самой полиции скандальное ДТП комментируют крайне сухо. Говорят, погоня началась из-за нарушения правил. Мотоциклист, по их данным, явно превысил скорость и ехал без шлема.

«Мотоциклист нарушал правила дорожного движения, из-за этого началась погоня. Сейчас выясняется законность действий полицейских. К тому, уже после ДТП у него в сумке нашли наркотики», — сообщил заместитель начальника МПС ДВД Кызылординской области Ашим Айтуганов.

Какие именно наркотики и в каком количестве, полицейские пока не уточняют. Ждут результаты специальной экспертизы. А заодно и служебного расследования.

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