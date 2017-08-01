Чистейший голос продавщицы из Астаны привел в восторг покупателей

Источник: Nur.kz

Ролик опубликовали в соцсетях, где он сразу стал один из самых популярных. Пользователи поражены талантом обычной продавщицы. Ее уже окрестили «Продавцом года».

Как сообщает Today.kz, женщина работает на рынке «Евразия» в Астане.

Преподаватель КазНУИ Майра Даулетбак отметила, что голос у женщины поставлен от природы.

Однако специалист считает, что вряд ли звезде соцсетей удастся добиться успеха на сцене — возраст у нее уже не тот. А вот применить свой талант в каком-нибудь кружке, астанчанка, несомненно может.