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20:48 (мск), источник: Nur.kz

Чистейший голос продавщицы из Астаны привел в восторг покупателей

Покупатели на рынке записали на видео, как продавец яиц поет чистейшим сопрано. Слушатели по достоинству оценили прекрасный голос женщины и сделали ей массу комплиментов, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Ролик опубликовали в соцсетях, где он сразу стал один из самых популярных. Пользователи поражены талантом обычной продавщицы. Ее уже окрестили «Продавцом года».

Как сообщает Today.kz, женщина работает на рынке «Евразия» в Астане.

Преподаватель КазНУИ Майра Даулетбак отметила, что голос у женщины поставлен от природы.

Однако специалист считает, что вряд ли звезде соцсетей удастся добиться успеха на сцене — возраст у нее уже не тот. А вот применить свой талант в каком-нибудь кружке, астанчанка, несомненно может.

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