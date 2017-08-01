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21:38 (мск), источник: Noi.md

В аэропортах Европы туристов ждут многочасовые очереди

Европейские авиаперевозчики заявили о нехватке сотрудников погранслужбы в аэропортах Евросоюза.

Источник: Reuters

В результате путешественники вынуждены проводить по несколько часов в очередях на паспортный контроль, а авиакомпании задерживают тысячи рейсов.

О проблемах в воздушных гаванях ЕС заявили в Ассоциации Airlines for Europe (A4E), в которую сходят 15 авиакомпаний, включая Ryanair, Norwegian Air и Finnair, передает «Фонтанка». Наиболее сложная ситуация отмечается в аэропортах Испании, Франции, Италии, Бельгии и Португалии.

По данным A4E, нехватка пограничников уже привела к задержкам тысячи рейсов и сбоям в расписании ведущих авиакомпаний Европы. «В некоторых аэропортах задержки рейсов увеличились на 300% по сравнению с прошлым годом. Люди стоят в ожидании до четырех часов, выкладывают в соцсети позорные фотографии об очередях протяженностью сотни метров в аэропортах Мадрида, Пальма-де-Майорки, Лиссабона, Лиона, Парижа, Милана и Брюсселя», — заявил управляющий директор A4E Томас Рейнаерт.

Усиленные меры на внешних границах Евросоюза были введены с 15 марта 2017 года. Действие режима продлится до 7 октября.

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