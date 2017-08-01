В каких регионах Казахстана болеют больше всего

Источник: Kazinform

Одним из популярных наборов данных среди пользователей портала является статистика заболеваний.

Представленные данные отражают виды заболеваний в разрезе всех регионов страны с указанием видов и количества заболеваний за 2015 и 2016 годы.

Так, за прошлый год, согласно открытым данным, наибольшее количество заболеваний наблюдалось: в Павлодарской области (76 078,9), далее следуют Алматы (69351,6) и Жамбылская область (67538,4). Наименьшее количество заболеваний отмечается в Атырауской области (29480) и ЗКО (42853).

Заболевания, связанные со злокачественными новообразованиями, более всего отмечаются по итогам прошлого года в СКО (337,8), Павлодарской области (302,3), Костанайской области (299,8). Наименьшие показатели в Алматинской области (53,1) и ЮКО (101).

Наибольшее количество людей с заболеванием туберкулез в 2016 году отмечается в СКО (72,9), в Акмолинской области (70,8) и Атырауской области (66,3). Наименьшее количество — в Алматы (36,7) и в ЮКО (40,8).

Наибольшее число больных сахарным диабетом, по данным прошлого года, наблюдается в регионах: СКО (304,5), Костанайская область (294,2), Павлодарская область (270). Значительно ниже этот показатель в Мангистауской области (132,7).

На сегодняшний день на портале Открытого правительства (Open.egov.kz) в компоненте Открытые данные (data.egov.kz) опубликованы новые наборы данных.

К числу наиболее интересных данных можно отнести: сведения о юридических лицах, списки несостоятельных должников, информация о налогоплательщиках — юридических лицах, их структурных подразделениях, имеющих налоговую задолженность более 150 МРП, информация о налогоплательщиках — ИП, частных нотариусах, частных судебных исполнителях, адвокатах, профессиональных медиаторах имеющих налоговую задолженность более 10 МРП, общий коэффициент рождаемости и другие.