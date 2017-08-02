В Калининграде появится скульптура гигантскому сому, обнаруженному водолазами

Юных калининградцев в возрасте до 18 лет приглашают принять участие в конкурсе «На Фонтанке — Чижик-Пыжик, на Преголе будет Сом» до 15 сентября. Они могут нарисовать или сделать из пластилина макет, эскиз, картинку памятника калининградскому сому и написать, чем он интересен. Победитель получит гироскутер, призы также получат авторы других оригинальных идей.