В Калининграде появится скульптура гигантскому сому, обнаруженному водолазами
В Калининграде установят памятник гигантскому сому, которого водолазы обнаружили во время реконструкции моста Высокого. Об этом сообщает
В Калининграде установят памятник гигантскому сому, которого водолазы обнаружили во время реконструкции моста Высокого. Об этом сообщает
Идея создания памятника принадлежит строителям, которые выполняют реконструкцию моста. Скульптура появится после завершения работ, выполнит её профессиональный скульптор.
Юных калининградцев в возрасте до 18 лет приглашают принять участие в конкурсе «На Фонтанке —
Творческое состязание инициировал комитет архитектуры и строительства администрации Калининграда. Уже поступили первые десять работ.
После начала работы по реконструкции Высокого моста водолазы заявили, что наткнулись на огромного сома весом более 200 килограммов.