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10:05 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде появится скульптура гигантскому сому, обнаруженному водолазами

В Калининграде установят памятник гигантскому сому, которого водолазы обнаружили во время реконструкции моста Высокого. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Источник: Клопс.ru

Идея создания памятника принадлежит строителям, которые выполняют реконструкцию моста. Скульптура появится после завершения работ, выполнит её профессиональный скульптор.

Юных калининградцев в возрасте до 18 лет приглашают принять участие в конкурсе «На Фонтанке — Чижик-Пыжик, на Преголе будет Сом» до 15 сентября. Они могут нарисовать или сделать из пластилина макет, эскиз, картинку памятника калининградскому сому и написать, чем он интересен. Победитель получит гироскутер, призы также получат авторы других оригинальных идей.

Творческое состязание инициировал комитет архитектуры и строительства администрации Калининграда. Уже поступили первые десять работ.

После начала работы по реконструкции Высокого моста водолазы заявили, что наткнулись на огромного сома весом более 200 килограммов.

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