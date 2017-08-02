Синоптики рассказали, какая погода будет в Калининграде в ближайшие дни

По прогнозам синоптиков в ближайшие три дня погода будет также радовать калининградцев и гостей янтарного края благоприятной погодой, температура составит 26 градусов тепла. Однако вместе с долгожданной жарой на территорию области придут осадки. Уже в среду Калининградскую область пересечёт холодный атмосферный фронт. Он вызовет кратковременные дожди, местами с грозами и порывистым ветром. Существенно похолодает.

— Ночью 2 августа и до полудня, а также потом в дальнейшим, в вечернее и ночное время будут наблюдаться кратковременные дожди, преимущественно ливневого характера. С грозой, порывистым ветром, в том числе и шквалистый ветер до 18 метров секунду. На выходных погода улучшится, днем без существенных осадков, но несколько прохладней, 19, максимум 24 градуса.