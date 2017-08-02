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09:39 (мск), источник: Вести - Калининград

Синоптики рассказали, какая погода будет в Калининграде в ближайшие дни

В первый день августа природа преподнесла калининградцам настоящую июльскую жару с ливнями, редкий подарок этого лета. На улице было +32. От жары спасались у моря, на берегах озер и у городских фонтанов.

Источник: Вести - Калининград

По прогнозам синоптиков в ближайшие три дня погода будет также радовать калининградцев и гостей янтарного края благоприятной погодой, температура составит 26 градусов тепла. Однако вместе с долгожданной жарой на территорию области придут осадки. Уже в среду Калининградскую область пересечёт холодный атмосферный фронт. Он вызовет кратковременные дожди, местами с грозами и порывистым ветром. Существенно похолодает.

Игорь Гуйван заместитель начальника Калининградского ЦГМС:

—  Ночью 2 августа и до полудня, а также потом в дальнейшим, в вечернее и ночное время будут наблюдаться кратковременные дожди, преимущественно ливневого характера. С грозой, порывистым ветром, в том числе и шквалистый ветер до 18 метров секунду. На выходных погода улучшится, днем без существенных осадков, но несколько прохладней, 19, максимум 24 градуса.

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