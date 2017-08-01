Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев бьет тревогу: водная блокада Крыма уничтожает Украину - СМИ
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
Врач приняла роды и через несколько минут родила сама
В России упразднили понятие «дача»
17-летняя школьница стала самой красивой девушкой США (фото)
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
Умерла Жанна Моро
Бузова и Лобода на показе «Бабушки легкого поведения» Реввы
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
Захарова об ответе РФ на политику США: «Жестоко? Аж кровь стынет»
Постпред РФ при ООН о санкциях: Мы предупреждали
Меладзе и Джанабаева вместе блистали на красной дорожке (фото)
17-летняя школьница стала самой красивой девушкой США (фото)
СМИ: глава Финляндии одёрнул журналистку после вопроса о РФ
ДНР: Бойцы ВСУ отказались атаковать и были избиты
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
22:31 (мск), источник: Noi.md

На популярном европейском курорте выпал снег в разгар лета

В туристическом районе Италии (Гроттаммаре) после жары в 40 градусов выпал снег.

Источник: Noi.md

Пост с фотографиями опубликовала пользовательница Facebook Инна Свирипа.

«Люди, будьте более осторожны со своими желаниями! В Италии после двух месяцев жары, почти до +40, просто в один прекрасный день выпал снег и град на Адриатике, даже зонты и шезлонги не успели забрать с пляжа», — отметила она.

При этом, по ее словам, в столице Италии — Риме на 8 часов в день отключают воду и питьевые фонтаны на улицах из-за жары и нехватки пресной воды.

Как сообщала Politeka, 22 июля в северной столице России — Санкт-Петербурге выпал летний снег.

Во время загрузки произошла ошибка.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Американских дипломатов заподозрили в краже вещей c посольской дачи в Москве
В Мособлсуде назвали имена участников нападения на конвоиров
В США предложили запретить Трампу возвращать дипсобственность РФ
Тиллерсон встретится с Лавровым в конце недели в Маниле
Истребители НАТО перехватили три самолета РФ над Балтикой
Украина продала два арестованных российских танкера
Новый постпред РФ при ООН рассказал о встрече с постпредом США
«Евровидение» изменило регламент из-за инцидента с Самойловой
Спорт
Манчини озадачен. «Спартак» заставил задуматься тренера «Зенита» «Спартак» не просто победил «Краснодар» в центральном матче третьего тура премьер-лиги, но и заставил задуматься главного тренера «Зенита», смотревшего за игрой с трибуны
Авто
Воры украли крупную партию «айфонов» из едущего грузовика (видео) Способ совершения преступления оказался настолько необычным, что поначалу поставил полицейских в тупик
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов Переход популярного ведущего на конкурирующий телеканал еще не был подтвержден официально
Недвижимость
13 интересных идей для маленькой кухни
В России упразднили понятие «дача»
В Москве пустуют арендные квартиры
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Леди
Что носить в жару, если вы ненавидите открытую одежду: 5 идей Если вы не любите открытую одежду и большую часть дня прячетесь в тени, рассказываем, как одеваться в жаркие дни в мегаполисе с комфортом для себя.
Дети
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет копией мамы Поклонников звездной пары умилила семейная идиллия на фото.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь