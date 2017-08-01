На популярном европейском курорте выпал снег в разгар лета
В туристическом районе Италии (Гроттаммаре) после жары в 40 градусов выпал снег.
В туристическом районе Италии (Гроттаммаре) после жары в 40 градусов выпал снег.
Пост с фотографиями опубликовала пользовательница Facebook Инна Свирипа.
«Люди, будьте более осторожны со своими желаниями! В Италии после двух месяцев жары, почти до +40, просто в один прекрасный день выпал снег и град на Адриатике, даже зонты и шезлонги не успели забрать с пляжа», — отметила она.
При этом, по ее словам, в столице Италии — Риме на 8 часов в день отключают воду и питьевые фонтаны на улицах
Как сообщала Politeka, 22 июля в северной столице России —