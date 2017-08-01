«Евровидение» изменило регламент из-за скандалов вокруг конкурса на Украине
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Скандал вокруг российской певицы Юлии Самойловой, которая пропустила Евровидение-2017, а также срыв сроков подготовки к проведению мероприятия в Киеве, вынудили организаторов внести ряд изменений в регламент. Об этом сообщается на сайте Европейского вещательного союза.
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