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00:36 (мск), источник: БЕЛТА

Финские ученые обещают добывать пищу из воздуха

Ученые из Финляндии объявили о том, что вплотную приблизились к победе над голодом. При этом они обещают снизить уровень загрязнения окружающей среды и выделения парниковых газов в атмосферу.

Источник: БЕЛТА

Финны разработали устройство, превращающее воздушную смесь в сложную органику, содержащую молекулы белков и сахаров. Чтобы этого добиться, были задействованы микробы, поглощающие углекислый газ и использующие его в качестве «строительного материала» для собственных клеток.

Когда число микробов достигает определенного значения, через них пропускают электрический ток. Сами бактерии гибнут, а их оболочка разлагается на молекулы белков и сахаров. Затем массу высушивают, а получившиеся насыщенные гранулы употребляют в пищу.

Юха-Пекка Питканен из технологического университета Лаппеэнранта (Финляндия) утверждает, что все необходимое для приготовления еды по их «рецепту» содержится в воздухе. Установки можно разместить по всему земному шару, в пустынях и джунглях или просто дома.

Единственным минусом технологии остается то, что потерявшийся в пустыне путник рискует просто не дождаться приготовления белково-сахарного коктейля. Для получения одного грамма белка потребуется не менее 14 дней. Поэтому основной задачей ученых является увеличение скорости процесса. В этом случае можно будет получать до нескольких килограмм белка ежедневно.

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