Финские ученые обещают добывать пищу из воздуха
Ученые из Финляндии объявили о том, что вплотную приблизились к победе над голодом. При этом они обещают снизить уровень загрязнения окружающей среды и выделения парниковых газов в атмосферу.
Ученые из Финляндии объявили о том, что вплотную приблизились к победе над голодом. При этом они обещают снизить уровень загрязнения окружающей среды и выделения парниковых газов в атмосферу.
Финны разработали устройство, превращающее воздушную смесь в сложную органику, содержащую молекулы белков и сахаров. Чтобы этого добиться, были задействованы микробы, поглощающие углекислый газ и использующие его в качестве «строительного материала» для собственных клеток.
Когда число микробов достигает определенного значения, через них пропускают электрический ток. Сами бактерии гибнут, а их оболочка разлагается на молекулы белков и сахаров. Затем массу высушивают, а получившиеся насыщенные гранулы употребляют в пищу.
Единственным минусом технологии остается то, что потерявшийся в пустыне путник рискует просто не дождаться приготовления