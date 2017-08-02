Финские ученые обещают добывать пищу из воздуха

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Финны разработали устройство, превращающее воздушную смесь в сложную органику, содержащую молекулы белков и сахаров. Чтобы этого добиться, были задействованы микробы, поглощающие углекислый газ и использующие его в качестве «строительного материала» для собственных клеток.

Когда число микробов достигает определенного значения, через них пропускают электрический ток. Сами бактерии гибнут, а их оболочка разлагается на молекулы белков и сахаров. Затем массу высушивают, а получившиеся насыщенные гранулы употребляют в пищу.

Юха-Пекка Питканен из технологического университета Лаппеэнранта (Финляндия) утверждает, что все необходимое для приготовления еды по их «рецепту» содержится в воздухе. Установки можно разместить по всему земному шару, в пустынях и джунглях или просто дома.