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03:27 (мск), источник: ДЕЙТА

Уникальный коллектив выступил во Владивостоке

Труппа Национального балета Китая во вторник впервые вышла на Приморскую сцену Мариинского театра, сообщает ИА «Deita.ru».

Она стала участником Международного фестиваля «Мариинский», который проходит во Владивостоке с 15 июля. Как рассказала пресс-атташе Мариинского театра Анна Касаткина, «Уникальный балетный коллектив, репертуар которого включает как классические европейские балеты, так и оригинальные произведения с китайским национальным колоритом, дважды (1 и 2 августа) представит обширную гала- программу в Большом зале Приморской сцены».

По информации ТАСС, труппа Национального балета Китая с успехом гастролировала в США, Франции, Великобритании, Германии, Италии, Австралии, Мексике, Бразилии и других странах.

«В афише Национального балета Китая наряду с европейскими классическими названиями представлены балетные спектакли, созданные китайскими хореографами на сюжеты из национальной истории и музыку китайских авторов. На Приморской сцене коллектив представит программу, демонстрирующую весь спектр возможностей артистов труппы», — отметила Касаткина.

В программу гала-концертов вошли 2-й акт известного романтического балета XIX века «Сильфида» в классической версии Августа Бурнонвиля, хореографическая миниатюра «Прелюдия» на музыку Сергея Рахманинова современного английского постановщика Бена Стивенсона, финал прославленного китайского балета «Желтая река» в хореографии Чэнь Цзэмэя и балетная постановка «Песня жизни» хореографа Ин Э Дина на музыку «Патетической» симфонии Петра Чайковского.

Татьяна Данилова.

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