Уникальный коллектив выступил во Владивостоке
Труппа Национального балета Китая во вторник впервые вышла на Приморскую сцену Мариинского театра, сообщает ИА «Deita.ru».
Труппа Национального балета Китая во вторник впервые вышла на Приморскую сцену Мариинского театра, сообщает ИА «Deita.ru».
Она стала участником Международного фестиваля «Мариинский», который проходит во Владивостоке с 15 июля. Как рассказала
По информации ТАСС, труппа Национального балета Китая с успехом гастролировала в США, Франции, Великобритании, Германии, Италии, Австралии, Мексике, Бразилии и других странах.
«В афише Национального балета Китая наряду с европейскими классическими названиями представлены балетные спектакли, созданные китайскими хореографами на сюжеты из национальной истории и музыку китайских авторов. На Приморской сцене коллектив представит программу, демонстрирующую весь спектр возможностей артистов труппы», — отметила Касаткина.
В программу
Татьяна Данилова.