Уникальный коллектив выступил во Владивостоке

Она стала участником Международного фестиваля «Мариинский», который проходит во Владивостоке с 15 июля. Как рассказала пресс-атташе Мариинского театра Анна Касаткина, «Уникальный балетный коллектив, репертуар которого включает как классические европейские балеты, так и оригинальные произведения с китайским национальным колоритом, дважды (1 и 2 августа) представит обширную гала- программу в Большом зале Приморской сцены».

По информации ТАСС, труппа Национального балета Китая с успехом гастролировала в США, Франции, Великобритании, Германии, Италии, Австралии, Мексике, Бразилии и других странах.

«В афише Национального балета Китая наряду с европейскими классическими названиями представлены балетные спектакли, созданные китайскими хореографами на сюжеты из национальной истории и музыку китайских авторов. На Приморской сцене коллектив представит программу, демонстрирующую весь спектр возможностей артистов труппы», — отметила Касаткина.

В программу гала-концертов вошли 2-й акт известного романтического балета XIX века «Сильфида» в классической версии Августа Бурнонвиля, хореографическая миниатюра «Прелюдия» на музыку Сергея Рахманинова современного английского постановщика Бена Стивенсона, финал прославленного китайского балета «Желтая река» в хореографии Чэнь Цзэмэя и балетная постановка «Песня жизни» хореографа Ин Э Дина на музыку «Патетической» симфонии Петра Чайковского.