Осужденный летчик Ярошенко пригласил к себе британских журналистов

Источник: РИА "Новости"

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«Как полагает Ярошенко, это даст возможность изданию провести полноценное журналистское расследование и изложить все обстоятельства и детали его похищения. В своем 17-страничном письме в адрес редакции Ярошенко пишет, что эта идея пришла к нему после публикации в The Guardian статьи, где рассказывается его история без изложения его позиции и комментариев от первого лица», — говорится в материале.

Статья, о которой упоминает российский летчик в своем письме, была опубликована The Guardian 17 марта 2015 года. Ее автор Юджит Бхаттачарджи рассказывает о том, как на протяжении четырех лет в Либерии работали агенты США под прикрытием; в итоге им удалось выявить крупную сеть наркоторговцев, к списку которых причислили и Ярошенко.

«Почему-то проигнорировали возможность связаться со мной, моими адвокатами, властями и правоохранительными органами России и семьей, чтобы узнать и написать, кто такой в реальности есть и был Ярошенко, что с ним произошло, что с ним сделали DEA (Drug Enforcement Administration, Агентство наркоконтроля США) и NSA (спецслужба Либерии) и продолжают делать власти США», — пишет в британскую газету Ярошенко.

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По данным «Известий», прочитать эту статью The Guardian осужденному американскими властями российскому летчику удалось лишь недавно, спустя два года после публикации. Как он сам отмечает, статья к нему «попала случайно несколько дней назад». Этим и объясняется тот факт, что его реакция последовала только сейчас, пишет издание.