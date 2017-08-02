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03:30 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском районе жителям села пришли квитанции «на храм»

Новый способ сбора пожертвований придумали священники и местные активисты.

Источник: Восток Медиа

Жители села Некрасовка Хабаровского района вместе с квитанциями об оплате коммунальных платежей стали получать извещение о новом сборе — на строительство храма. Его фундамент заложили ещё в 2010 году, тогда же появился довольно крупный предприниматель, пообещавший поддержать благое начинание. Правда, мецената убили, пожертвованные им деньги кончились три года назад и дело застопорилось. С того времени недострой можно видеть каждый день на въезде в село. Чтобы оживить строительство, священники придумали новый ход.

«Храм у нас строится уже седьмой год, — поделился настоятель прихода отец Валерий. — Трудно идёт, тяжело. Квитанции — это вынужденная мера. Мы хотели максимально охватить людей, проинформировать жителей села, что идёт строительство. Пожертвования сугубо добровольные, вы ничего не подумайте. Никто никого не обязывает. Там в квитанции с обратной стороны всё написано. Храм ведь строится миром, всеми вместе. А люди, может, и хотят пожертвовать, да не знают, куда и как. Так удобнее. Мы посчитали: в селе у нас три тысячи семей, на храм, на его достройку и отделку не хватает 15−20 миллионов. Если каждая семья в месяц сможет выделить хотя бы по пятьсот рублей, мы эту сумму за год соберём. Пока идёт не очень хорошо — людей на концерты, крестные ходы приходит немного. Мы обсуждали с главой села, как всё это сделать, и всё-таки пришли к квитанциям. Положат в почтовый ящик, а там уже человек пусть сам думает, жертвовать или нет».

По словам отца Валерия, на протяжении последних лет он едва ли не каждую службу заканчивал призывом достроить храм. Однако прихожане — люди не самые богатые, поэтому жертвовали немного. Священник и сам клал кирпичные стены, когда собранных средств хватало только на материалы.

Теперь новые платёжки с графой, в которой четко прописана сумма пожертвования — 520 рублей, попадают в почтовые ящики жителей Некрасовки вместе с остальными квитанциями за коммунальные расходы. В графе «наименование платежа» кратко заглавными буквами значится — «ХРАМ». Более того, в платёжку каким-то образом попали графы «штраф» и «пеня», что у одних вызвало возмущение, а других напугало, но подтолкнуло к оплате. Их инициаторы такой формы сбора пожертвований обещают убрать в новой редакции квитанций. При этом далеко не все и не сразу замечают на квитанции строку, что пожертвование является добровольным.

«Я не видела. Тогда только заметила, что на храм, и удивилась, что сумма фиксированная, — поделилась с корреспондентом “Комсомольской правды — Хабаровск” местная жительница Мария Дюкова. — Ну, как такое может быть? Пожертвования, они же от человека, от души. Кто сто рублей даст, кто десять, а кто и тысячу. А тут 520 рублей и ни копейкой меньше. Странно это как-то. Нет, я знаю, что ситуация у них сложная. Прихожане собирались, проводили митинги, концерты благотворительные, и всё равно денег не хватает. Но так ведь тоже не делается. Там, говорят, надо ещё двадцать миллионов собрать. Стены уже стоят, на них тратиться не надо, он что, внутри золотой будет?».

В местном почтовом отделении заверили, что платежи по таким квитанциям не принимают. Почта работает по договорам, а на подобные сборы ещё не заключали. Тогда люди идёт в сберкассу: КПП, ИНН и даже БИК — в квитанциях есть все реквизиты.

По словам главы администрации поселения, решение включить такую графу в квитанции приняли на заседании общественного совета нашего сельского поселения. К этой мысли подтолкнуло то, что у Некрасовки скоро юбилей, потому активисты и решили, что неплохо было бы к нему достроить храм.

«Идея с квитанциями, несмотря ни на что, я считаю, удачная. Храм достраивать надо: не дело, что он стоит без крыши — в таком виде на зиму его не хотелось бы оставлять. Осень, дожди, потом холода и весна. И то, что уже сделали, может прийти в негодность. Так что сейчас задача-минимум — хотя бы сделать крышу. И за прошлый месяц, после того как мы раздали квитанции на храм, уже поступило около 75 тысяч рублей. Никогда раньше мы столько собрать не могли. Посмотрим, что будет дальше», — рассказал глава администрации Некрасовского сельского поселения Роман Коваленко.

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