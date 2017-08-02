В Хабаровском районе жителям села пришли квитанции «на храм»
Новый способ сбора пожертвований придумали священники и местные активисты.
Новый способ сбора пожертвований придумали священники и местные активисты.
Жители села Некрасовка Хабаровского района вместе с квитанциями об оплате коммунальных платежей стали получать извещение о новом сборе — на строительство храма. Его фундамент заложили ещё в 2010 году, тогда же появился довольно крупный предприниматель, пообещавший поддержать благое начинание. Правда, мецената убили, пожертвованные им деньги кончились три года назад и дело застопорилось. С того времени недострой можно видеть каждый день на въезде в село. Чтобы оживить строительство, священники придумали новый ход.
«Храм у нас строится уже седьмой год, — поделился настоятель прихода отец Валерий. — Трудно идёт, тяжело. Квитанции — это вынужденная мера. Мы хотели максимально охватить людей, проинформировать жителей села, что идёт строительство. Пожертвования сугубо добровольные, вы ничего не подумайте. Никто никого не обязывает. Там в квитанции с обратной стороны всё написано. Храм ведь строится миром, всеми вместе. А люди, может, и хотят пожертвовать, да не знают, куда и как. Так удобнее. Мы посчитали: в селе у нас три тысячи семей, на храм, на его достройку и отделку не хватает 15−20 миллионов. Если каждая семья в месяц сможет выделить хотя бы по пятьсот рублей, мы эту сумму за год соберём. Пока идёт не очень хорошо — людей на концерты, крестные ходы приходит немного. Мы обсуждали с главой села, как всё это сделать, и
По словам отца Валерия, на протяжении последних лет он едва ли не каждую службу заканчивал призывом достроить храм. Однако прихожане — люди не самые богатые, поэтому жертвовали немного. Священник и сам клал кирпичные стены, когда собранных средств хватало только на материалы.
Теперь новые платёжки с графой, в которой четко прописана сумма пожертвования — 520 рублей, попадают в почтовые ящики жителей Некрасовки вместе с остальными квитанциями за коммунальные расходы. В графе «наименование платежа» кратко заглавными буквами значится — «ХРАМ». Более того, в платёжку
«Я не видела. Тогда только заметила, что на храм, и удивилась, что сумма фиксированная, — поделилась с корреспондентом “Комсомольской правды — Хабаровск” местная жительница Мария Дюкова. — Ну, как такое может быть? Пожертвования, они же от человека, от души. Кто сто рублей даст, кто десять, а кто и тысячу. А тут 520 рублей и ни копейкой меньше. Странно это
В местном почтовом отделении заверили, что платежи по таким квитанциям не принимают. Почта работает по договорам, а на подобные сборы ещё не заключали. Тогда люди идёт в сберкассу: КПП, ИНН и даже БИК — в квитанциях есть все реквизиты.
По словам главы администрации поселения, решение включить такую графу в квитанции приняли на заседании общественного совета нашего сельского поселения. К этой мысли подтолкнуло то, что у Некрасовки скоро юбилей, потому активисты и решили, что неплохо было бы к нему достроить храм.
«Идея с квитанциями, несмотря ни на что, я считаю, удачная. Храм достраивать надо: не дело, что он стоит без крыши — в таком виде на зиму его не хотелось бы оставлять. Осень, дожди, потом холода и весна. И то, что уже сделали, может прийти в негодность. Так что сейчас