Хабаровчанам не стоит покупать арбузы там, где торгуют исключительно бахчевыми

— Отдельных киосков, которые торговали бы исключительно бахчевыми, в Хабаровске официально нет. Но всего в краевом центре располагается около 300 стационарных мест продажи овощей и фруктов, в том числе и арбузов, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела организации работы рынков и мелкой розницы администрации города Лариса Колмыкова. — Если в торговой точке продают только бахчевые, то велика вероятность, что это точки несанкционированные. Кстати, с 20 июня для организаторов несанкционированных точек торговли подняли штрафы.

— Все районы города наделены полномочиями пресекать работу таких вот точек торговли, составлять протоколы, привлекать к административной ответственности. Для этого проводятся рейды совместно с полицией, — уточнила Лариса Колмыкова. — У нас есть схема размещения торговых точек, так вот все торговые объекты, которые не входят в эту схему являются несанкционированными. Но отмечу, что в этом году таких точек стало меньше. С 20 июня в 2 раза выросли штрафы. Если раньше надо было платить 500−1000 рублей, то теперь 2000−3000 рублей. А за повторное нарушение в течение года сразу идет штраф в 5 тыс рублей.