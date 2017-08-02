Хлеб с резиновым сюрпризом купила хабаровчанка в супермаркете «Самбери»

Хабаровск, 2 августа, AmurMedia.

В соцсети появился очередной «камень в огород» качества работы и уровня организации производственных процессов в известной торговой сети под названием «Самбери». На сей раз неприятно удивила булка хлеба собственного производства супермаркета, разрезав ее, покупательница обнаружила кусок голубой резины, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на Instagram.

В комментариях к посту, в котором есть видео и фотографии, пользователи сети гадали: то ли это четверть пальца резиновой перчатки, то ли кусок презерватива. При детальном рассмотрении постороннего предмета становится очевидным, что это с большей вероятностью кусок перчатки, а не деталь интимного назначения.

Однако, чем бы находка не оказалась в конечном итоге, ясно одно: ни при каких условиях она не должна была там оказаться. И не мог работник пекарни не заметить, что в какой-то момент четверть его пальца осталась «раздетой».

Если это был злая шутка, то весьма неудачная и достойная самого серьезного разбирательства ситуации.

А если это равнодушие к выполняемой работе, то руководству торговой сети стоит серьезно задуматься о подборе кадров в производственные цеха, ведь речь идет о продуктах питания, то есть в конечном итоге о здоровье людей, которые их покупают. При игнорировании этой ситуации остается только гадать, что в следующий раз найдут покупатели в продукции, произведенной в супермаркете.