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04:00 (мск), источник: Вести Приморье

Британский лорд посетил Владивосток. Видеорепортаж Ольги Катренко

Его статус, родство и связи — в королевских кругах Британии, лучших домах Нью-Йорка и Сиднея. Но отпуск от научной деятельности сэр Роберт Джейкоб Александр Скидэльски, барон Тилтон, профессор университета и член палаты лордов проводит во Владивостоке. Потому что больше ста лет назад его прадед формировал облик морского города.

Источник: Вести Приморье

Жить в «Версале» удобно и правильно, ведь построил отель в начале XX века коллега и друг его прадеда, владивостокский купец первой гильдии Радомышельский.

— Тут были анатомически совершенные статуи… гимназисткам запретили проходить мимо. А потом и вовсе убрали от греха подальше.

Краевед Александр Кузьмин факты достает, как фокусник из шляпы. Кое-что непременно войдет в будущую книгу сэра Роберта.

В пути то и дело сравнения: Владивосток рельефом и гаванью напоминает лорду то Гонконг, то Сан-Франциско.

Здание на 1-ой Морской — бывший «Гранд-отель». Так он выглядел уже после революции. В советские времена случилась надстройка в два этажа. И таким же образом видоизменили еще один подряд строительного магната Скидельского — управление ДВЖД.

В конце XIX века семья Скидельских приезжает во Владивосток из Гродно, где купцам-евреям не дают строить по-крупному. Зато на дальней окраине полный карт-бланш. И Лейб Шимонович получает подряд на строительство Северо-Уссурийского участка железной дороги Владивосток—Хабаровск. Затем бурит шахты на Зыбунном руднике. И так дает путевку в жизнь Артему. А в приморской столице к вокзалу прикладывает руку.

— Редкий случай для русской традиции — конник на изразцах — это Александр Македонский.

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Редкий случай — такая персона в привокзальной толпе. Сэр Роберт Джейкоб Александр Скидельски родился уже в Харбине, куда пришлось уезжать от войны и революции его родителям. А прадед навсегда остался в этих сопках.

Он закончил Оксфорд, исследует мировую экономику и носит хлопковый пиджак.

На Фонтанной, 49 — родовое гнездо. В Харбине выстроили копию. И окружили дом садом, как во Владивостоке. Теперь там отдыхают ветераны компартии Китая.

Александр Кузьмин, краевед, действительный член РГО: «Нам повезло, мы общаемся с простым британским лордом».

Привет супруге, как говорят в этих случаях, сэр Роберт передаст, между прочим, — кузине жены принца Чарльза… И постарается привезти во Владивосток внуков. Уже на следующий год.

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