Британский лорд посетил Владивосток. Видеорепортаж Ольги Катренко
Его статус, родство и связи — в королевских кругах Британии, лучших домах
Его статус, родство и связи — в королевских кругах Британии, лучших домах
Жить в «Версале» удобно и правильно, ведь построил отель в начале XX века коллега и друг его прадеда, владивостокский купец первой гильдии Радомышельский.
— Тут были анатомически совершенные статуи… гимназисткам запретили проходить мимо. А потом и вовсе убрали от греха подальше.
Краевед Александр Кузьмин факты достает, как фокусник из шляпы.
В пути то и дело сравнения: Владивосток рельефом и гаванью напоминает лорду то Гонконг, то
Здание на 1-ой Морской — бывший «Гранд-отель». Так он выглядел уже после революции. В советские времена случилась надстройка в два этажа. И таким же образом видоизменили еще один подряд строительного магната Скидельского — управление ДВЖД.
В конце XIX века семья Скидельских приезжает во Владивосток из Гродно, где
— Редкий случай для русской традиции — конник на изразцах — это Александр Македонский.
Редкий случай — такая персона в привокзальной толпе. Сэр Роберт Джейкоб Александр Скидельски родился уже в Харбине, куда пришлось уезжать от войны и революции его родителям. А прадед навсегда остался в этих сопках.
Он закончил Оксфорд, исследует мировую экономику и носит хлопковый пиджак.
На Фонтанной, 49 — родовое гнездо. В Харбине выстроили копию. И окружили дом садом, как во Владивостоке. Теперь там отдыхают ветераны компартии Китая.
Александр Кузьмин, краевед, действительный член РГО: «Нам повезло, мы общаемся с простым британским лордом».
Привет супруге, как говорят в этих случаях, сэр Роберт передаст, между прочим, — кузине жены принца Чарльза… И постарается привезти во Владивосток внуков. Уже на следующий год.