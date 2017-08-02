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04:11 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

День ВДВ отметят в Иркутске сегодня, 2 августа

Участие в праздничных мероприятиях примут участие более 300 человек.

Источник: IrkutskMedia.ru

День воздушно-десантных войск отметят в Иркутске сегодня, 2 августа. Планируется, что в праздничных мероприятиях, примут участие более 300 человек. Об этом сообщил председатель иркутской областной общественной организации ветеранов «Союз десантников» Вячеслав Лесин. Началом мероприятий станет торжественный митинг на мемориале «Вечный огонь» в 11.00. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.

После митинга колонна участников проследует к памятнику Александру III. По пути следования на улицах Ленина и Карла Маркса будет частично ограничено движение автотранспорта. Основные праздничные мероприятия пройдут на площадке у памятника.

«Мы планируем привлечь внимание горожан к празднованию Дня десантников и провести его на достойном уровне», — отметил Вячеслав Лесин.

В 11.40 начнется концерт, также пройдут показательные выступления представителей военно-патриотических клубов, прыжки с парашютом мастеров спорта, будет организованна работа полевой кухни и выставка техники. В 15.00 на пересечении бульвара Гагарина и улицы Чкалова запланировано открытие закладного камня памятника десантникам, после чего стартует автопробег до поселка Листвянка, где также пройдут праздничные мероприятия.

Соблюдение порядка будут контролировать батальон ветеранов-десантников при содействии правоохранительных органов.

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