День ВДВ отметят в Иркутске сегодня, 2 августа
Участие в праздничных мероприятиях примут участие более 300 человек.
Участие в праздничных мероприятиях примут участие более 300 человек.
День
После митинга колонна участников проследует к памятнику Александру III. По пути следования на улицах Ленина и Карла Маркса будет частично ограничено движение автотранспорта. Основные праздничные мероприятия пройдут на площадке у памятника.
«Мы планируем привлечь внимание горожан к празднованию Дня десантников и провести его на достойном уровне», — отметил Вячеслав Лесин.
В 11.40 начнется концерт, также пройдут показательные выступления представителей
Соблюдение порядка будут контролировать батальон