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04:20 (мск), источник: AmurMedia.ru

Хабаровчане вовсю плещутся в пешеходных фонтанах, не дождавшись официального открытия

Аттракцион еще настраивают, но горожане и так в восторге от него.

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фотография
51
фотография

Хабаровск, 2 августа, AmurMedia.

Долгожданный водный аттракцион на стадионе имени Ленина в Хабаровске до сих пор официально не открыли. Однако горожанам это не мешает каждый вечер устраивать семейные развлечения: взрослые и дети оккупировали комплекс пешеходных фонтанов. Пока сооружение проходит финальные тесты, хабаровчане устраивают гонки с брызгами и фотографируются на фоне струй воды. Популярное развлечение запечатлел в объектив корр. ИА AmurMedia.

Основа фонтанного комплекса — это круглая площадка. В несколько рядов на ней выстроены механизмы подачи воды: они пускают высокие струи в небо каждые несколько секунд. В центре композиции — чаши с более сложными конструкциями.

Все фонтаны оснащены светомузыкальным оборудованием. В сумерках брызги воды «окрашены» разноцветными неоновыми огнями — желтым, зеленым, розовым, голубым. По задумке проектировщиков, в зависимости от ритма звукового сопровождения меняется и освещение комплекса.

Водный аттракцион пользуется популярностью как у детей, так и у взрослых. С брызгами и струями с удовольствием играют даже самые маленькие хабаровчане. А одна из посетительниц искупала в фонтане не только своих малышей, но и собаку.

Информагентство уже писало, что открытие комплекса пешеходных фонтанов — едва ли не самое долгожданное событие лета для многих хабаровчан. Сооружение, ставшее частью плана реконструкции набережной, планировали запустить в сентябре. Благодаря тому, что строители опережали график работ, открытие пешеходных фонтанов перенесли на июль.

Специалисты ответственного за аттракцион предприятия КГУП «Недвижимость» решили, что официальный запуск лучше отложить, чтобы идеально настроить сложное оборудование. Теперь фонтаны запускают ежедневно на несколько часов, а горожане, не дожидаясь торжественного открытия, ежедневно посещают диковинное для Хабаровска развлечение.

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