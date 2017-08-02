Хабаровчане вовсю плещутся в пешеходных фонтанах, не дождавшись официального открытия

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Хабаровск, 2 августа, AmurMedia.

Долгожданный водный аттракцион на стадионе имени Ленина в Хабаровске до сих пор официально не открыли. Однако горожанам это не мешает каждый вечер устраивать семейные развлечения: взрослые и дети оккупировали комплекс пешеходных фонтанов. Пока сооружение проходит финальные тесты, хабаровчане устраивают гонки с брызгами и фотографируются на фоне струй воды. Популярное развлечение запечатлел в объектив корр. ИА AmurMedia.

Основа фонтанного комплекса — это круглая площадка. В несколько рядов на ней выстроены механизмы подачи воды: они пускают высокие струи в небо каждые несколько секунд. В центре композиции — чаши с более сложными конструкциями.

Все фонтаны оснащены светомузыкальным оборудованием. В сумерках брызги воды «окрашены» разноцветными неоновыми огнями — желтым, зеленым, розовым, голубым. По задумке проектировщиков, в зависимости от ритма звукового сопровождения меняется и освещение комплекса.

Водный аттракцион пользуется популярностью как у детей, так и у взрослых. С брызгами и струями с удовольствием играют даже самые маленькие хабаровчане. А одна из посетительниц искупала в фонтане не только своих малышей, но и собаку.

Информагентство уже писало, что открытие комплекса пешеходных фонтанов — едва ли не самое долгожданное событие лета для многих хабаровчан. Сооружение, ставшее частью плана реконструкции набережной, планировали запустить в сентябре. Благодаря тому, что строители опережали график работ, открытие пешеходных фонтанов перенесли на июль.